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Re: Профессиональные занятия танцами kodena » 19 янв 2024, 16:28 Если в поиске профессиональных сольных танцев в Минске, рекомендую взглянуть на программу "Бачата Lady Style". Здесь ты найдешь групповые занятия, специально разработанные для начинающих, с возможностью пройти пробный урок. Инструкторы – настоящие профессионалы, готовые поделиться своим опытом. В рамках программы ты сможешь освоить технику бачаты для начинающих , научиться стильным движениям и погрузиться в атмосферу танцевального вдохновения. Это не просто уроки, а возможность раскрыть свой потенциал в танце. Для полного погружения в мир сольных танцев – "Бачата Lady Style" стоит рассмотреть в первую очередь! kodena Читатель Сообщения: 48 Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15 Личное сообщение Вернуться к началу

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