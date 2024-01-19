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Профессиональные занятия танцами
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Профессиональные занятия танцами
Где можно найти профессиональные занятия сольными танцами в Минске?
- belkodi
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Профессиональные занятия танцами
Если в поиске профессиональных сольных танцев в Минске, рекомендую взглянуть на программу "Бачата Lady Style". Здесь ты найдешь групповые занятия, специально разработанные для начинающих, с возможностью пройти пробный урок. Инструкторы – настоящие профессионалы, готовые поделиться своим опытом. В рамках программы ты сможешь освоить технику бачаты для начинающих, научиться стильным движениям и погрузиться в атмосферу танцевального вдохновения. Это не просто уроки, а возможность раскрыть свой потенциал в танце. Для полного погружения в мир сольных танцев – "Бачата Lady Style" стоит рассмотреть в первую очередь!
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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