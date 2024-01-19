Профессиональные занятия танцами

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Профессиональные занятия танцами

Новое сообщение belkodi » 19 янв 2024, 16:24

Где можно найти профессиональные занятия сольными танцами в Минске?

Буду очень рад послушать советы!



belkodi
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Сообщения: 100
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Профессиональные занятия танцами

Новое сообщение kodena » 19 янв 2024, 16:28

Если в поиске профессиональных сольных танцев в Минске, рекомендую взглянуть на программу "Бачата Lady Style". Здесь ты найдешь групповые занятия, специально разработанные для начинающих, с возможностью пройти пробный урок. Инструкторы – настоящие профессионалы, готовые поделиться своим опытом. В рамках программы ты сможешь освоить технику бачаты для начинающих, научиться стильным движениям и погрузиться в атмосферу танцевального вдохновения. Это не просто уроки, а возможность раскрыть свой потенциал в танце. Для полного погружения в мир сольных танцев – "Бачата Lady Style" стоит рассмотреть в первую очередь!
kodena
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Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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