мне нужен стильный Ролл ап стэнд для анонса

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мне нужен стильный Ролл ап стэнд для анонса

Новое сообщение Osvald » 29 янв 2024, 06:20

Организую вечеринку в стиле хип-хоп, и мне нужен стильный Ролл ап стэнд для анонса. Где лучше всего заказать такой, чтобы выделиться среди других мероприятий?


Osvald
Писатель
 
Сообщения: 61
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Re: мне нужен стильный Ролл ап стэнд для анонса

Новое сообщение ВиллиВОнка » 29 янв 2024, 10:54

Ролл ап стэнд для хип-хоп вечеринки – да это же борьба! Попробуй искать на творческих форумах, может, кто-то уже сталкивался с подобным вопросом. Надеюсь, твоя вечеринка будет круче, чем моя последняя.
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 91
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Re: мне нужен стильный Ролл ап стэнд для анонса

Новое сообщение Laiving » 29 янв 2024, 16:33

Я хочу купить Ролл ап стэнд для выставки и заказывал листовки для рекламы . Нашел сайт mix-promo , где предлагают разные модели , так же у них можно Заказать листовки МиксПромо Москва +7 495 215 17 11 .
Laiving
Писатель
 
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