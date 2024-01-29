мне нужен стильный Ролл ап стэнд для анонса
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мне нужен стильный Ролл ап стэнд для анонса
Организую вечеринку в стиле хип-хоп, и мне нужен стильный Ролл ап стэнд для анонса. Где лучше всего заказать такой, чтобы выделиться среди других мероприятий?
- Osvald
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: мне нужен стильный Ролл ап стэнд для анонса
Ролл ап стэнд для хип-хоп вечеринки – да это же борьба! Попробуй искать на творческих форумах, может, кто-то уже сталкивался с подобным вопросом. Надеюсь, твоя вечеринка будет круче, чем моя последняя.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: мне нужен стильный Ролл ап стэнд для анонса
Я хочу купить Ролл ап стэнд для выставки и заказывал листовки для рекламы . Нашел сайт mix-promo , где предлагают разные модели , так же у них можно Заказать листовки МиксПромо Москва +7 495 215 17 11 .
- Laiving
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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