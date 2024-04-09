Пасха каждый год

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Пасха каждый год

Новое сообщение retaj » 09 апр 2024, 23:36

Вы знаете, как в современном мире общество относится к Пасхальному торжеству?


retaj
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 мар 2024, 11:50
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Re: Пасха каждый год

Новое сообщение Mishel » 10 апр 2024, 11:41

Я думаю, что в любые времена Пасха будет является самым важным и светлым праздником в году. Вы знаете какого числа пасха в этом году? Если есть сомнения, тогда в статье, которую опубликовали на РиаНовости вы сможете узнать точную дату. Не волнуйтесь из за этого!
Mishel
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Сообщения: 9
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