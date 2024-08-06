Посоветуйте новогодний фильм
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Посоветуйте новогодний фильм
Посоветуйте новогодний фильм советский на подобие Ирония судьбы, или С легким паром! , советские фильмы добры и юморные такие
- sobra
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 апр 2021, 17:44
- Откуда: Москва
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Re: Посоветуйте новогодний фильм
Я бы вам еще посоветовал посмотреть фильмы с Изабель Аджани. Все они вошли в самую полную подборку на сайте https://kinoscan.com/filmy-s-izabel-adzhani Вот где актерское мастерство способно оторвать вас от рутины и окунуть в мир кино, подарив весь спектр чувств и эмоций. К слову, сервис бесплатный и вы можете в любое время дня и ночи воспользоваться его услугами.
- Andrej345
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 18 июл 2024, 18:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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