Посоветуйте новогодний фильм

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Посоветуйте новогодний фильм

Новое сообщение sobra » 06 авг 2024, 19:33

Посоветуйте новогодний фильм советский на подобие Ирония судьбы, или С легким паром! , советские фильмы добры и юморные такие :D


sobra
 
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Зарегистрирован: 20 апр 2021, 17:44
Откуда: Москва
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Re: Посоветуйте новогодний фильм

Новое сообщение Andrej345 » 12 янв 2025, 10:48

Я бы вам еще посоветовал посмотреть фильмы с Изабель Аджани. Все они вошли в самую полную подборку на сайте https://kinoscan.com/filmy-s-izabel-adzhani Вот где актерское мастерство способно оторвать вас от рутины и окунуть в мир кино, подарив весь спектр чувств и эмоций. К слову, сервис бесплатный и вы можете в любое время дня и ночи воспользоваться его услугами.
Andrej345
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