«Ты, Рассея моя… Рас… сея… – азиатская сторона!» Эти унылые строки из стихотворения Есенина, отчасти характеризующего русский менталитет, нуждаются в менее изящном, но более содержательном уточнении. В основе загадочной русской души лежит крутой евразийский замес, историческим стержнем которого является византийско-славянское православие. На этой почве возникла и до сих пор здравствует великая Российская империя. Различные статьи по истории, затрагивающие данный период, лишь подогревают интерес к животрепещущей теме.

Болевые точки империи

Имперская сущность нашего государства никуда не исчезла ни после событий 1917 года, ни в девяносто первом. Советская реинкарнация впитала в себя прежние державные устои, а Россию наших дней прочно цементируют скрепы государственного устройства СССР. Кстати говоря, этим и объясняется наше топтание на месте сегодня – буржуазно-демократические принципы, насаждённые революционным путём, конфликтуют одновременно и с советской ментальностью, и с частично функционирующей советской моделью, полный отказ от которой может обернуться очередной катастрофой. Огромные холодные территории и этническая разнородность требуют строгого иерархического подчинения государственных структур. Либерализм в чистом виде, скорее всего, губителен для России. В этом смысле история Российской империи весьма поучительна.

Да и монархия, по большому счёту, никуда не делась. Ну и что, что наш президент обходится без короны и не восседает на троне? Многие, гораздо более существенные признаки указывают на тождественность этой должности статусу самодержца, а вот новые демократические институты часто носят декоративный характер.

«А как же выборы?» – озадачится наивный читатель. Во всех так называемых цивилизованных странах эта проблема уже давно успешно решается политтехнологами в пользу тех, кто обладает финансовыми, административными и информационными ресурсами. Менее цивилизованные режимы вообще не заморачиваются по этому поводу.