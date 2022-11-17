Решения глобальных проблем

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Решения глобальных проблем

Новое сообщение Simovich » 17 ноя 2022, 23:42

Кто сейчас может возглавить решение глобальных мировых проблем?


Simovich
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Решения глобальных проблем

Новое сообщение VikiSamva » 19 ноя 2022, 13:24

Наш президент самый хороший в Мире, и все проблемы ему по плечу. Я горжусь им и своей Родиной.
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VikiSamva
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Сообщения: 177
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
Откуда: Россия
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