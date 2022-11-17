Решения глобальных проблемКомментарии статей авторов сайта и из других СМИ
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Решения глобальных проблем
Кто сейчас может возглавить решение глобальных мировых проблем?
- Simovich
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Решения глобальных проблем
Наш президент самый хороший в Мире, и все проблемы ему по плечу. Я горжусь им и своей Родиной.
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VikiSamva
- Фанат
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- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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