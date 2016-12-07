Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка, Газпромбанка, РСХБ и ВЭБ

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Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка, Газпромбанка, РСХБ и ВЭБ

Новое сообщение strana » 07 дек 2016, 21:26

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка и Внешэкономбанка (ВЭБ) на уровне "BBB-". Рейтинги Газпромбанка и Россельхозбанка подтверждены на уровне "BB+", говорится в сообщении Fitch.

Подтверждение рейтингов отражает мнение Fitch "об очень высокой склонности российских властей к поддержке этих банков". Благодаря значительной доле участия государства в капиталах банков, их системной значимости и высоким репутационным рискам для властей в случае дефолта, банки могут рассчитывать на поддержку со стороны правительства, указывает агентство.

Подтверждение рейтингов ВЭБ также отражает ожидания Fitch, что госкорпорация получит своевременную и достаточную поддержку государства в кратко- и среднесрочной перспективе.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/3851185



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Re: Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка, Газпромбанка, РСХБ и ВЭБ

Новое сообщение 1kryptik » 04 ноя 2019, 16:15

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