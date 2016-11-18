Герман Греф рассказал, как конвертировал биткоины в реальную валюту

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Герман Греф рассказал, как конвертировал биткоины в реальную валюту

Новое сообщение strana » 18 ноя 2016, 19:19

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Глава Сбербанка Герман Греф на презентации в Татарстане совместного образовательного проекта банка и компании Google рассказал о преимуществах виртуальных валют и о том, как он конвертировал биткоины в доллары и рубли из-за плохого курса виртуальной валюты.

"Сейчас появляется все больше и больше виртуальных валют, есть биржи виртуальных валют. Я совершенно спокойно с удовольствием перевожу валюту из виртуальной в обычную, и так далее, и так далее. У меня было несколько биткоинов, мне не понравился курс, я поставил на ожидание и сказал, что когда этот курс достигнет такого-то значения, то пожалуйста, конвертируй это в рубли и в доллары. Через два с половиной месяца у меня щелкнуло, на бирже был такой курс, и у меня произошла конвертация. Это, конечно, все доставляет большое удовольствие и приятно как игра, но в этом будет скоро вся наша жизнь", - поделился своим опытом использования виртуальных валют Греф.

Банкир отметил, что биткоин когда-то был самой капитализированной из виртуальных валют, но сейчас его стоимость снизилась, по его словам, примерно вдвое.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/3795846



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Re: Герман Греф рассказал, как конвертировал биткоины в реальную валюту

Новое сообщение Osborn Tyler » 12 мар 2023, 18:55

rsi индикатор дает трейдерам представление о динамике ценной бумаги. Он может использоваться для сигнализации о перекупленности или перепроданности, разворотах тренда и коррекционных откатах цен.

Уровни RSI обычно устанавливаются на 70 и 30 на 14-дневных таймфреймах, но их можно изменить в соответствии с конкретными тенденциями ценной бумаги. Трейдеры должны использовать эти настройки в соответствии со своим торговым стилем и целями.

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