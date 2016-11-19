strana » 19 ноя 2016, 13:34

Мировые лидеры обсудят вопросы торговли и экономического развития Азиатско-Тихоокеанского региона

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) открывается в субботу в столице Перу. В течение ближайших двух дней лидеры 21 ведущей экономики мира обсудят вопросы торговли и экономического развития региона. По итогам встречи будет принята совместная декларация.

Повестка саммита

Как сообщил посол МИД Перу по делам АТЭС Луис Кесада, работа участников форума в Лиме будет сконцентрирована на четырех основных направлениях.

Речь идет о создании зоны свободной торговли АТЭС, конкурентоспособности услуг, транспортной коммуникации и конкретных показателях, достигнутых в сфере либерализации торговли и привлечения инвестиций. "Мы считаем, что этот проект можно реализовать в среднесрочной перспективе. Республика Перу воодушевлена возможностью работать над ним вместе с 20 другими участниками форума", - так Кесада прокомментировал инициативу о создании зоны свободной торговли АТЭС.

Среди участников предстоящей встречи - президент России Владимир Путин, глава Белого дома Барак Обама, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министры Японии Синдзо Абэ и Австралии Малколм Тернбулл, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Для американского лидера поездка на АТЭС станет частью последнего крупного зарубежного турне на этом посту. Как ожидается, "на полях" саммита Обама проведет встречу с лидерами стран, участвующих в соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония).

Судьба ТТП

Негативное отношение избранного президента США Дональда Трампа к документу заставило других участников ТТП поволноваться.

Представители нынешней администрации даже пояснили, что Обама заверит их в стремлении Вашингтона продолжать работу с регионом. Тем не менее, переговоры Белого дома с Конгрессом о ратификации документа приостановлены.

Сложившаяся ситуация спровоцировала разговоры о возможности создания нового международного торгового соглашения с участием России и Китая, но без США. В МИД РФ к подобной перспективе отнеслись скептически.

"Это глупость. Азиатско-тихоокеанская Зона свободной торговли будет открытой, инклюзивной, будет включать всех, - прокомментировал ТАСС посол по особым поручениям МИД, Старшее должностное лицо России в форуме АТЭС Валерий Сорокин. - После того, как начнутся конкретные переговоры, это уже будет индивидуальное решение каждой экономики - присоединяться или нет". "Россия, Китай и все основные экономики АТЭС изначально приглашены к участию в переговорах, формированию соглашения о Зоне свободной торговли", - отметил Сорокин.

Борьба с протекционизмом

Тема необходимости устранения торговых барьеров в последние дни доминировала в заявлениях хозяина предстоящего саммита - президента Перу Педро Пабло Кучински.

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Накануне открытия форума он призвал страны АТЭС противостоять протекционизму в мировой экономике.

"Перед нами стоит вызов: в последние годы рост мировой торговли прекратился. Мы видим, что крупные компании разорились или были вынуждены провести реорганизацию. Необходимо вернуть рост мировой торговли и победить протекционизм ", - сказал Кучински.

Перуанский лидер также прокомментировал итоги президентских выборов в США, не упомянув при этом имени избранного главы Белого дома Дональда Трампа. "Прошедшие недавно выборы - не только в США, но и в Великобритании (референдум о выходе из состава ЕС - прим. ТАСС) - показали, что тенденции к протекционизму начали возрождаться. Каждому, кто поддерживает этот принцип, я советую обратиться к истории экономики за 1930 год (в конце 1929 года начался период Великой депрессии - прим. ТАСС). Мы должны помнить об этом и послать ясный сигнал от имени АТЭС о том, что торговля по-прежнему является важным фактором благополучия", - подчеркнул Кучински.

Обстановка в городе

В связи с прибытием в Лиму мировых лидеров в городе были серьезно усилены меры безопасности. Как сообщил министр внутренних дел Перу Карлос Басомбрио, в обеспечении порядка на мероприятиях АТЭС принимают участие 11,4 тыс. полицейских. Накануне открытия встречи их присутствие в Лиме, особенно в центре, стало гораздо более заметным. Представителей правоохранительных органов можно встретить практически через каждые 100-200 метров, у большинства из них бронежилеты и автоматы.

Над зданием Национального театра и Дворца съездов Лимы, где пройдут основные мероприятия саммита, барражируют вертолеты. Дорожное движение в этом районе полностью перекрыто.

АТЭС

АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) - международный форум, который объединяет 21 ведущую экономику мира для сотрудничества в области торговли и экономического развития региона. Основной задачей АТЭС до 2020 года было названо создание системы свободной и открытой торговли и либерального инвестиционного режима в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия является участницей форума АТЭС с 1998 года. "Наша страна неизменно занимает ведущие позиции в деятельности АТЭС в сфере безопасности личности (борьба с международным терроризмом и трансграничной преступностью, сотрудничество в чрезвычайных ситуациях)", - отмечается в справке МИД РФ.

Правительство России 14 июля 2014 года приняло распоряжение об осуществлении в 2015 - 2017 годах очередного добровольного взноса в Фонд поддержки АТЭС в размере до 3 млн долларов. На долю участников АТЭС приходится 57% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли, более 40% объема прямых иностранных инвестиций и свыше 40% населения мира.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/3796838