Россия впервые в своей истории станет экспортером сахара

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Россия впервые в своей истории станет экспортером сахара

Новое сообщение strana » 13 окт 2016, 21:55

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Россия в 2016 г. произведет на 1 млн тонн сахара больше, чем необходимо для внутреннего потребления, что позволит впервые направить сахар на экспорт.

В январе-сентябре Россия поставила за рубеж 11502 тонны белого сахара.

«Впервые в истории Российской Федерации будет в этом году экспорт сахара. Россия не просто покроет свою потребность, будет в районе 1 млн тонн профицит производства сахара», — отметил владелец ГК «Русагро» Мошкович, сообщает ТАСС. Импортозамещение в основных отраслях сельского хозяйства закончено «досрочно». «Не нужно нам больше импортозамещать. Нам нужна выстроенная экспортная политика», — подчеркнул Мошкович.

«Русагро» — крупный российский агрохолдинг, производит свинину, сахар, имеет собственный масложировой бизнес. Кроме того, контролирует более 600 тыс. га земли.

К 10 октября в России произвели 2 млн тонн сахара из сахарной свеклы текущего урожая. Несмотря на сложные погодные условия (осадки в большинстве свеклосеющих регионов России), к 10 октября убрано 52,4% площадей под свеклу, накопано 25,6 млн тонн сахарной свеклы при средней урожайности 440 ц/га.

В этом году в России соберут 45-46 млн тонн сахарной свеклы, что станет вторым показателем после 2011 г., когда собрали 47,6 млн тонн.

http://sdelanounas.ru/blogs/84732/



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