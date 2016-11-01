strana » 01 ноя 2016, 11:12

Постановление правительства РФ о запрете ввоза соли (включая столовую и денатурированную) из стран, которые ввели санкции против РФ, вступает во вторник в силу. Оно коснется в общей сложности 26 государств, импорт соли из которых в январе-августе 2016 года составил 424,3 тыс. тонн, или 40,2% от общих поставок. Вместе с тем отечественные производители обещают увеличить добычу соли и полностью заменить ее импорт, при этом цены на этот продукт взлететь не должны.

Импульс к появлению новых производств

Президент крупного российского производителя соли - компании "Соль Руси" (Нижегородская область) Станислав Черкасов считает, что введенное эмбарго может стать стимулом для российских предприятий для наращивания добычи соли, в том числе и за счет открытия новых производств.

Так, компания уже приступила к строительству крупнейшего в стране завода по производству соли и разработке месторождения в Нижегородской области, проект оценивается в 5 млрд рублей. Первые поставки планируется осуществить уже в начале 2019 года. На первом этапе мощность комплекса составит 600 тыс. т соли наивысшей степени очистки в год. Примерно через год предприятие сможет выдавать до 1 млн т продукта ежегодно.

"Теперь в России можно спокойно начинать работу и развивать программы импортозамещения в соляной промышленности, - подчеркнул Черкасов. - Например, наш проект по освоению Белбажского соляного месторождения каменной соли в Нижегородской области и строительству производственного комплекса по добыче и переработке соли после выхода на проектную мощность способен за два-три года заместить импорт соли из стран ближнего зарубежья для Центральной России".

Собеседник агентства также отметил, что на рынке соли в РФ до февраля 2017 года ситуация ощутимо не поменяется - это будет период для реализации старых запасов. "Далее начнется перестройка дистрибьюторов соли из санкционных стран. В первое время поставщиками могут выступать Казахстан, Китай, Армения, Индия. В долгосрочной перспективе большой импульс получат отечественные производители", - рассуждает Черкасов.

Он также заметил, что потенциальная угроза для рынка будет существовать, что "будет держать в тонусе отечественных производителей, а значит они не станут задирать цены, боясь конкуренции".

Крым обеспечен морской солью

Дефицита соли не почувствуют и жители Крыма, где эту продукцию получают по старинным рецептам, выпаривая в естественной среде и собирая вручную. Как рассказал ТАСС представитель предприятия "Галит" (основной производитель морской соли в Крыму) Алексей Турченко, "в нынешнем году планируется собрать не менее 20 тыс. т соли, что, в принципе, покрывает потребности полуострова в этом продукте".

"Ажиотажа с солью в Крыму никогда не было, даже когда Украина нам объявляла продуктовую блокаду. Думаю, что и сейчас его не будет", - считает и представитель Министерства промышленной политики Крыма.

Соляной потенциал

Практически все участники отечественного соляного рынка отмечают, что Россия обладает огромными запасами соли и сможет сама себя обеспечить этим продуктом. Например, крупнейший производитель соли в РФ компания "Руссоль" уже сообщила о наращивании объема производства в 2016 году на 15%. Планируется, что до конца года в Усолье-Сибирском будет добыто 70 тыс. т (в 2015 - 40 тыс. т), в Соль-Илецке - почти 1 млн т (в 2015 - 860 тыс. т), в Астраханской области - 1,4 млн т соли (в 2015 - 1,2 млн т). Более того, на декабрь 2016 года либо на начало 2017-го запланирован запуск нового завода, который "Руссоль" строит в Новомосковске Тульской области, его мощность составит 150 тыс. т.

"Компания в состоянии заместить полностью весь объем импорта, который поступал в Россию, и дополнительно обеспечить экспорт соли, если развивать экспортный потенциал", - заявил коммерческий директор "Руссоли" Алексей Булычев.

Так, только на астраханском месторождении "Бассоль" (входит в "Руссоль") добычу соли можно увеличить до 2,5 млн т. Как сообщили ТАСС в Министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, на предприятии проведена модернизация оборудования, и руководство завода заинтересовано в том, чтобы занять нишу, которая образовалась на рынке с введением эмбарго.

Также о готовности нарастить объемы добычи соли ранее сообщали такие крупные компании, как "Тыретский солерудник" (Иркутская область) и "Алтайская соледобывающая компания" (Алтайский край).

По данным Минсельхоза РФ, на долю стран, в отношении которых введены ограничения, в 2015 году приходилось 17,8% в общем объеме поставок пищевой соли в Россию, а также 63,9% поставок технической соли. Потребность России в пищевой соли составляет около 1,3 млн т в год, а в технической - около 4 млн т. Ежегодно в стране добывается 3,6 млн т соли, при этом у отечественных предприятий есть потенциал для увеличения объема до 6,1 млн т в год.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/3749752