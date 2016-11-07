strana » 07 ноя 2016, 16:51

Сбербанк по данным "Коммерсанта" намерен создать крупнейшую цифровую платформу для "новой экономики". Предлагаемый формат, отмечают аналитики, интересен, но это лишь один из возможных вариантов будущего индустрии финансовых услуг

Цифровая экология

Сбербанк намерен создать "национальную экосистему" в сфере интернет-коммерции по примеру крупнейших мировых компаний, чтобы оказывать услуги как конечным потребителям, так и бизнесу в самых разных областях — от образования и здравоохранения до строительства и потребительских товаров. К 2025 году объем экономики такой экосистемы может составить 65 трлн руб., пишет со ссылкой на собственные источники «Коммерсантъ». (Для сравнения, ВВП РФ за 2015 год составил 80,4 трлн руб.). Презентация проекта, по данным издания, была частью плана совещания по электронной торговле, которое Владимир Путин провел в минувший вторник в Ново-Огареве.

Под экосистемой подразумевается построение сети организаций, создающихся вокруг единой технологической платформы и пользующихся ее услугами для формирования предложений клиентам и доступа к ним. Примеры крупнейших таких экосистем — это американские Google, Amazon, Facebook, китайские Tencent и Alibaba. По прогнозу Сбербанка из его презентации, к 2025 году на такие экосистемы придется около 30% глобальной выручки организаций и более 40% их глобальной прибыли.

Построение экосистемы должно произойти на основе инфраструктуры Сбербанка и покрыть, как считают в банке, следующие отраслевые группы: потребительские товары, недвижимость, образование, здравоохранение, путешествия и отдых, телекоммуникации, госуслуги, разработку софта и приложений, бизнес-услуги, строительство, производство, финансовые сервисы.

Господдержка и другие участники

Учитывая клиентскую базу Сбербанка и опыт в разработке информационных банковских систем, вероятен запуск отдельных элементов экосистемы, построенной на базе финансовых сервисов, полагает директор Центра экономических исследований Университета «Синергия» Андрей Коптелов. Доказательством движения в этом направлении является разработка специалистами Сбербанка мессенджера, который позволит общаться как с друзьями, так и с компаниями, оплачивать покупки и управлять банковскими услугами.

Данная разработка, полагает аналитик, вполне может стать одним из ключевых элементов экосистемы, однако успех проекта такого масштаба требует серьёзной государственной поддержки и подключения других игроков российского ИТ-рынка, обладающих экспертизой в поисковых технологиях, социальных сетях, on-line продажах, управлении логистикой и других сферах, для обеспечения полноты экосистемы.

Между тем, уверен Андрей Коптелов, необходимо уже на этапе принятия решения продумать, какие якорные сервисы будут у данной экосистемы, в чем заключаются их конкурентные преимущества, и какие российские компании необходимо привлечь для обеспечения полноты создаваемой экосистемы. Если анализировать примеры созданных экосистем, то большинство из них основывалось на том или ином ключевом сервисе и обширной клиентской базе: Google – поисковые технологии, Facebook – социальные сети, Airbnb – взаимодействие арендаторов и владельцев недвижимости, Uber – взаимодействие клиентов и водителей.

Позади планета вся

Для Сбербанка ключевым преимуществом сейчас является серьёзная клиентская база, которая может стать хорошим заделом для старта, однако ей нужно предложить интересные сервисы в рамках создаваемой экосистемы, полагает Андрей Коптелов. И хотя примеров построения экосистем на базе классического банкинга нет, есть примеры создания экосистем на базе платежных сервисов – например в Яндексе создали систему открытых интерфейсов (API), которая позволила множеству партнеров интегрировать Яндекс.Деньги в свои платформы электронной коммерции.

У Сбербанка существует система уникальных продуктов, успешных аналогов которых в мире очень мало, рассказывает, в свою очередь, специалист по исследовательской деятельности кафедры "Финансы, платежи и электронная коммерция" Московской школы управления Сколково Егор Кривошея. Происходит это благодаря тому, что Сбербанк обслуживает большие объемы рынка, практически критическую массу клиентов в экономике. Примером такого рода продуктов может быть сеть межкарточных переводов. Для ряда компаний, особенно представителей МСБ, Сбербанк Онлайн и простой карточный перевод от клиента заменили привычный эквайринг.

В России мало компаний со столь разрозненной базой клиентов – обычно они обслуживают только потребителей-«физиков» или юридических лиц. В клиентской базе Сбербанка есть представители совершено разных представителей экосистемы финансовых услуг и безналичной, будущей экономики. Одновременно с этим у него есть прочные связи с другими немаловажными агентами экосистемы, как во внутреннем круге (например — регулятор, платежные системы, новые игроки и телеком, поставщики технологий и инфраструктуры), так и во внешнем (например — государство, GAFAA (Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba) и др.).

Будущего мы не знаем

С такими разными агентами в контакте, у банка есть конкурентное преимущество в создании единой платформы для продвижения финансовых услуг и электронной коммерции, уверен эксперт. Однако создание такой платформы только силами Сбербанка имеет ряд рисков, например, социальные и структурные риски, отмечает он.

Поэтому, наиболее вероятным сценарием, по мнению Егора Кривошеи, является создание партнёрства с несколькими крупными российскими или иностранными компаниями, не исключено, что теми же GAFAA. Однако стоит понимать и то, что создание подобной платформы — это лишь один из возможных вариантов развития будущего индустрии финансовых услуг и новой экономики.

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