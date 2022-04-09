Что можно почитать про кофе?

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Что можно почитать про кофе?

Новое сообщение Roman22 » 09 апр 2022, 11:34

Привет. Скажите, а есть ли какой то хороший тематический портал по теме кофе? Мне уж очень интересно было бы почитать.


Roman22
 
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Re: Что можно почитать про кофе?

Новое сообщение Виталик » 09 апр 2022, 14:05

На счет сайтов точно не знаю, но сто процентов уверен что найдете в инстаграмме или фейсбуке какие нибудь тематические блоги по кофе. Обычно там всегда можно найти полезные материалы в постах.
Виталик
 
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