Что можно почитать про кофе?При поддержке РуБорд Финанс
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Что можно почитать про кофе?
Привет. Скажите, а есть ли какой то хороший тематический портал по теме кофе? Мне уж очень интересно было бы почитать.
- Roman22
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 фев 2022, 14:24
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Re: Что можно почитать про кофе?
На счет сайтов точно не знаю, но сто процентов уверен что найдете в инстаграмме или фейсбуке какие нибудь тематические блоги по кофе. Обычно там всегда можно найти полезные материалы в постах.
- Виталик
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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