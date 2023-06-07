Кальян

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Кальян

Новое сообщение Egor Smolin » 07 июн 2023, 00:27

Для замены шланга для кальяна рекомендую обратиться на сайт https://allhookah.com.ua/shlangi-i-komplektuyushchie/. На этом сайте вы найдете широкий выбор шлангов и аксессуаров для кальяна различных брендов и моделей. Они предлагают только качественные товары, которые прослужат вам долгое время. Кроме того, доставка осуществляется быстро и надежно, что позволит вам получить ваш новый шланг в кратчайшие сроки. Заказывая на этом сайте, вы можете быть уверены в качестве товара и оперативной доставке.


Egor Smolin
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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