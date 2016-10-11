Спрос на «Ладу» в Германии вырос на 41%

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Спрос на «Ладу» в Германии вырос на 41%

Новое сообщение strana » 11 окт 2016, 11:35

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За первые девять месяцев 2016 года немецкие дилеры продали 1229 автомобилей марки «Лада», что на 41% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных госкомпании Kraftfahrt-Bundesamt о продажах новых автомобилей в ФРГ.

Лидером продаж по-прежнему остается внедорожник «Лада 4х4», разошедшийся тиражом 847 экземпляров (плюс 15% к прошлому году). Спрос на «Ладу Гранту» вырос почти в три раза – если год назад эту модель выбрали 132 клиента, то за три квартала текущего года было продано 377 таких автомобилей, сообщает wroom.ru.

Таким образом АвтоВАЗ уже смог превзойти свой результат 2015 года на немецком рынке, когда за весь год в стране был продан 1181 автомобиль марки. А в конце 2016 года в Германии должны начаться продажи седана «Лада Веста», который наверняка сможет привлечь в автосалоны новых клиентов.

Напомним, в сентябре пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что коллектив сборочной линии B0, на которой выпускаются модели LADA Largus, LADA XRay и автомобили альянса Renault-Nissan, одобрил увеличение продолжительности рабочей смены до 10 часов. Решение об увеличении смены связано с ростом продаж автомобилей, собираемых на этой линии.

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Re: Спрос на «Ладу» в Германии вырос на 41%

Новое сообщение sprosst » 06 ноя 2022, 11:59

Очень радуют такие новости, рад за отечественного производителя, что удалось добиться таких результатов! У меня самого LADA XRay, очень доволен машиной. Запчасти недорогие, комфортная, надежная. Если что-то и ломается, то запчасти заказываю через магазин "АвтоПаскер", там наиболее низкие цены. Вот ступицу переднюю недавно покупал https://avtopasker.ru/catalog/stupica-lada-xray Как всегда качественная деталь по разумной цене. Рекомендую всем владельцам ВАЗ и других марок этот магазин!

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sprosst
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