strana » 29 дек 2016, 14:23

Российский дилер Mercedes АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает в России 208 автомобилей модели S-Class (217). Как сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыву подлежат авто, реализованные с ноября 2015 г. по март 2016 г.

"В данных транспортных средствах устройства подачи ремня безопасности перед началом движения могут не занять свое первоначальное положение и, соответственно, оставаться в выдвинутом состоянии", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на вышеуказанных автомобилях будут будет выполнено SCN - кодирование в блоке управления в задней части транспортного средства.

Все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.