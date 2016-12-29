Mercedes отзывает в России более 200 купе S-класса

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Mercedes отзывает в России более 200 купе S-класса

Новое сообщение strana » 29 дек 2016, 14:23

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Российский дилер Mercedes АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает в России 208 автомобилей модели S-Class (217). Как сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыву подлежат авто, реализованные с ноября 2015 г. по март 2016 г.

"В данных транспортных средствах устройства подачи ремня безопасности перед началом движения могут не занять свое первоначальное положение и, соответственно, оставаться в выдвинутом состоянии", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на вышеуказанных автомобилях будут будет выполнено SCN - кодирование в блоке управления в задней части транспортного средства.

Все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.



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Re: Mercedes перевод на закись азота

Новое сообщение Tatuuaniyamewa » 30 авг 2020, 18:56

Я купила мужу старенький 300-сотый Мерседес для езды на дачу.

Он же хочет его перевезти на автомобильную закись азота и гонять в пригороде на старость лет как в фильме ФОРСАЖ.

Бред какой-то.

Подарок, мне не жалко, но лишь бы не убился.

Чем бы дитятко не тешилось.

Видимо, коронавирус сильно повлиял на психику деда

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Tatuuaniyamewa
 
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