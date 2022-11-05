welliese19 » 05 ноя 2022, 01:17

Если вами лично для организации отпуска была выбрана Австралия, то сначала кроме заказа путей, необходимо купить дешевые авиабилеты или хотя бы ознакомиться с пересадками и направлениями.

Билеты авиа в Австралию предлагают через фирмы и в очень широком числе, так как прямых рейсов из России в Австралию не существует. Именно поэтому, чтобы добраться до Австралии, требуется делать пересадки. Весь полет, включая чистое время в полете, ожидание рейса в транзитном аэровокзале занимает 24 часа или чуть более, если вылетать не из Главного города РФ. Из-за неимения прямых перелетов способов добраться до Австралии много.

Если добираться в Австралию через Японию, то конечным пунктом будет аэродром одного из мегаполисов: Сидней, Мельбурн, Брисбен, Каирнс. Можно воспользоваться сервисами, как и нашего "Аэрофлота" так и австралийской "Quantas". В Токио, который в указанном варианте считается транзитным пунктом, можно встать без транзитной визы на период до трех дней, в связи с этим такой маршрут довольно популярен у туристов.

Каплю дороже стоит полет в Австралию через Гонконг. Эти рейсы дополнительно прибывают в самые крупные австралийские мегаполисы - Мельбурн, Сидней, Каирнс, Дарвин и Перт. Летает тот же "Аэрофлот", "Quantas", "Cathway Pacific", которая также несомненно принадлежит, компаниям Австралии. Транзитные перевозки через ОАЭ выполняет аравийская специализированная компания "Emirates" в те же Мельбурн, Брисбен или Перт.

Но не все авиационные компании имеют ежедневные рейсы. Аэрофлот, Quantas - каждый современный день, Emirates - почти ежедневно, а вот японская компания "JAL" - всего два раза в неделю, так что если не планируете получать временную визу, придется подгадывать день недели на маршрут. Прилетая из Австралии в Россию, вы непременно заночуете на аэродроме, так как при смещении часовых поясов - время, проведенное на транзитном пункте, повышается.

Кроме того, в Австралию с 1-ой пересадкой можно долететь через Сеул, Шанхай или Бангкок. А с недавнего времени к списку временных мест в Азии прибавился и Сингапур, так как сингапурская организация начала рейсы в Столицу. При огромном желании можно совершить перелет, пользуясь предложениями и европейских компаний, таких как "Lufthansa", "British Airways", "KLM". Но это очень неудобно, так как надо делать одну пересадку в какой-нибудь из европейских держав, а другую - в тех же странах Азии. Кроме того, это получается неоправданно недешево.

При покупке авиабилета всегда надо учитывать и рассчитывать сумму билета по внутреннему курсу компании, который у всех компаний разнообразный и не соответствует курсу Центрального Банковского учреждения. Внутренний курс у каждой авиационной компании нужно узнавать заранее.