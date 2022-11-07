welliese19 » 07 ноя 2022, 17:14

Буквально за пару дней после падения Hydra отечественные покупатели темной массовой сети задавались вопросами: что сделать, куда обратиться? На сегодняшний день появляются магазины, ни чем не уступающие их соплеменнику, к примеру: blacksprut com. Продавцы подпольных продуктов в России все чаще применяют "закладки" для бесконтактных продаж. Первыми эту технологию начали применять торгаши курильных смесей, но с ее подмогой можно закупить и другие товары, например: поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса или дипломы среднего и высшего образованья. Считается, что данные "закладки" - способ защиты сервисов и покупателей, при надлежащем подходе.

Как отмечают нездешние списки источников, обезличенная торговля пришла на черный рынок вместе с продавцами курительных смесей, которые стали распространять свой продукт через "закладки" - с помощью теневой части массовой сети интернет. Отечественные пользователи начали предприимчиво выходить в даркнет с начала 2010 года. Одной из ее "фишек" считается совершенная анонимность среди обывателей всяческих ресурсов. Вскоре темная паутина стала востребованной платформой для обмена содержанием, нарушающим авторское право или законы; для продвижения незаконного программного обеспечения и торговли незаконными товарами, включая курительные смеси. Нераздельно с этим появилась особая система тайников, которая работала по исключительно простому принципу: продавец и покупатель общались через всемирную сеть интернет, продавцу уплачивали на анонимный кошелек за продукт, а тот отправлял координаты покупателю. Со временем, данный метод был взять на вооружение не только продавщицами смесей, но и подобными "предпринимателями", реализующими всевозможные противозаконные продукты.

Совсем недавно распространилась более передовая форма "закладок". Купцы заворачивают изделия, маскируют их под гостинцы или позабытые вещи, и доставляют на такси или попутках. Появление служб доставки мелких посылок, предлагаемых перевозчиками, еще больше упростило эту схему. Красочным примером может служить BlaBlaCar. Все чаще товары продаются через "закладки", по той причине, что продавцы вышли за границы "темной паутины", и начали трудиться на таких сайтах, как интернет-ресурсы бесплатных объявлений. Их предложения зачастую завуалированы, чтобы сделать видимость законной продажи. В частности, оружие описывается как обычные деревянные макеты или прототипы; в эпизоде незаконной продажи спиртного, продают "пустые" бутылки. Заинтересованные покупатели понимают "потайный язык общения", и нелегальные товары находят своих клиентов.