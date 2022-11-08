welliese19 » 08 ноя 2022, 01:03

Лакокрасящее защитное покрытие тс повреждается не только в миг аварии. Всякий день кузову угрожает опасность: песок и камешки, которые летят из-под шин прочих машин, щётки на автомойках, ветки придорожных насаждений и кустарников. Сюда же относятся факторы, которые ускоряют коррозию: дорожные реагенты, насекомые и птичий помёт, пыльца деревьев и др. Непритязательно, что ЛКП может быстро потерять свой вид: покрыться царапинами и сколами, стать полупрозрачным и истасканным. Как быть? Отделка и полировка или развернутая окраска решает задачу лишь на время: обновлённый автотранспорт остается таким же уязвимым. И всё начинается заново. В отличие от покраски антигравийная оклейка кузова образовывает защитный барьер, благодаря которому на ЛКП не останутся царапины и сколы. И даже наезд на бордюр и контакт с бампером иной автомашины не оставляют следа. Пленка помогает сохранить новый вид автомобиля и при этом полностью не видна. Хотя при нужде можно правильно подобрать матовый вариант. Оклеить защитной плёнкой можно не только сам кузов, но и все внешние составляющие: оптику, решётки и др. Как например, список работ по такому Land Rover Defender включал 14 пунктов. Каких именно - ознакомьтесь по гиперссылке: https://brothers-style.ru/gallery/antigraviynaya-zashchita-Land-Rover-Defender.html