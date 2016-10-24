strana » 24 окт 2016, 02:05

Отечественное сельское хозяйство показывает все более достойные результаты. К ставшим уже привычными рекордным урожаям зерновых прибавляются достижения по целому ряду других культур, порой весьма неожиданных. Агросектор, как оказалось, позволяет экономике эффективно сопротивляться кризису – особенно учитывая резкий рост спроса на российские продукты за рубежом.

В этом году сельское хозяйство России радует все новыми рекордами. Например, по последним сообщениям, неожиданно Россия вышла в мировые лидеры по экспорту кориандра: за первые восемь месяцев 2016 года экспортировала больше, чем за весь 2015 год в целом, подсчитали в Российском экспортном центре (РЭЦ). За рубеж было продано 43,5 тыс. т кориандра, в то время как в 2015 году – 31,5 тыс. т. В 2014 году экспорт кориандра составлял всего 9 тыс. т.

Россия в этом году существенно обогнала своих соперников – Индию, Болгарию, Украину, Сирию, Иран, Италию и других важных поставщиков специй. По оценке РЭЦ, доля России в мировом экспорте кориандра в нынешнем году может достигнуть 1/3. Основным рынком сбыта для России стала Индия (58%), существенный вес имеют другие страны Южной Азии (Шри-Ланка, Пакистан, Непал), Индонезия, Европа, Ближний Восток. Кориандр, кстати, используется не только в качестве приправы в пищевой промышленности, но и при производстве масел, косметики и лекарств.

Причин у такого успеха две. С одной стороны, ослабление рубля помогло повысить рентабельность производства кориандра, в итоге его теперь собирают не только на Северном Кавказе, но даже в Алтайском крае. С другой, мировые цены на кориандр достигли пика в середине 2015 года.

И это не единственный подобный пример в отечественном сельском хозяйстве. Так, в этом маркетинговом году Россия идет на рекорд по экспорту соевых бобов. Практически весь экспортируемый объем сои идет на рынок Китая.

Ожидается также рекордный урожай за всю современную историю страны – более 115 млн т зерна (предыдущий рекорд был в 2008-м – 108,2 млн т). Если прогноз подтвердится, Россия выйдет на первое место по объемам производства зерна, обогнав Европейский союз. По состоянию на 14 октября в России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн га, или 93% к посевной площади. Намолочено 115,4 млн т зерна (за аналогичный период 2015 года – 101,8 млн т). Урожайность составляет 26,3 ц/га, что примерно на 10% выше уровня 2015 года.

Учитывая наполненность российских зернохранилищ и снятие запрета на экспорт пшеницы с 23 сентября, Россия в состоянии поставить рекорды и по экспорту зерновых, в частности пшеницы. Агентство «СовЭкон» прогнозирует, что экспорт пшеницы из РФ в 2016/2017 маркетинговом году составит 30,4 млн т.

Наконец, много рекордов Россия ставит по объемам производства отдельных сельскохозяйственных продуктов. Так, объем производства кукурузы в этом году также может достигнуть рекордных 14,5 млн т. Эксперты отмечают рост как посевов, так и средней урожайности.

Кроме того, по прогнозу компании «ПроЗерно», урожай трех основных масличных агрокультур – подсолнечника, сои и рапса – в 2016 году окажется рекордным. Будет собрано более 13,7 млн т в чистом весе, что на 6,6% больше, чем в 2015-м. Нельзя исключать, что при хороших погодных условиях удастся выйти и на 14 млн т.

Сбор масличного льна в 2016 году может достичь 600 тыс. т за счет роста посевов и средней урожайности. Это максимальный за всю историю результат. Причем основная часть урожая (85%) уходит, как правило, на экспорт. Поэтому и экспорт этой агрокультуры также обещает поставить новый рекорд. Кстати, главный покупатель российского льна – Евросоюз, и в частности бельгийский порт Гент. Остальное закупает Турция, и совсем немного – Китай. Россия уже является вторым в мире производителем и экспортером масличного льна после Канады.

Даже несмотря на то, что мировая конъюнктура по этим агрокультурам находится на спаде, подсолнечник, соя, рапс и масличный лен обещают оставаться самыми доходными агрокультурами. Между прочим, уже который год аграрии зарабатывают на них стабильно больше, чем на зерновых.

Неудивительно, что, освоив производство сои и рапса, российские аграрии открывают для себя новые ниши на масличном рынке – засеивают поля рыжиком, сафлором и горчицей. Их посевы пока далеки от рекордов, однако растут динамично. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с 2008 года посевы рыжика выросли в 17 раз, горчицы – в 3,5 раза, а сафлор семь лет назад в России вообще практически не выращивали. В этом году им занято около 150 тыс. га.

Наконец, среди зернобобовых культур драйверами роста стали горох и нут. За последние 10 лет производство зернобобовых выросло в полтора раза и уже превышает 2,35 млн т. Интерес к этим культурам также объясняется высокими ценами, которые обеспечивают рентабельность в 40–60%, и хорошим спросом на внешних рынках. К тому же эти агрокультуры практически не требуют расходов на удобрения.

Как следствие роста урожайности агрокультур впервые за многие годы упадка еще в 2015 году вырос выпуск российских тракторов – сразу на целых 85%. Это, кстати, также стало важным подспорьем для сбора урожая в стране.

Сельхозмашиностроение вообще достигло больших успехов с точки зрения импортозамещения. Девальвация рубля резко подняла цены на импортные тракторы и комбайны. И, конечно, важным фактором стала поддержка со стороны государства по программе 1432, по которой потребитель может приобрести российские машины со скидкой 25–30%. В итоге, если в 2013 году доля техники российского производства на рынке составляла 24%, то в 2015-м – уже 40%, а в 2016 году с учетом собираемой белорусской техники достигнет 51%, подсчитывают в Росагромаше.

Россия делает успехи также и на рынке сахара. В Русагро ожидают, что в 2016 году страна впервые произведет на 1 млн т сахара больше, чем необходимо для внутреннего производства. Это позволит отправить на экспорт больше сахара. В последние годы на экспорт шло несколько сотен тысяч тонн сахара. Курс на импортозамещение окончен досрочно. Теперь России по многим отраслям сельского хозяйства необходимо выстраивать экспортную политику.

В некотором роде рекордом можно назвать и темпы роста производства тепличных овощей. Благодаря инвестированию в отрасль более 100 млрд рублей объемы производства выросли на 50% относительно 2012 года. «Фактически это рекорд, который можно занести в историю современного сельского хозяйства, и нам, безусловно, нужно сохранять существующие темпы развития», – заявил недавно президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев. По его прогнозу, в этом году сбор тепличных овощей достигнет 800 тыс. тонн. За первые семь месяцев 2016-го производство томатов увеличилось на 66% относительно аналогичного периода прошлого года, огурцов – на 12%. Здесь немаловажную роль сыграла также господдержка сектора (возмещение 20% прямых понесенных затрат и субсидирование ставки по инвесткредитам), и, конечно, продовольственное эмбарго.

Столь бурное развитие агросектора России не только обеспечивает продовольственную безопасность, приносит стране дополнительный доход за счет долларового экспорта, но также помогает в целом российской экономике справиться с кризисом. Так, именно сельское хозяйство станет основным фактором оживления экономики России в третьем квартале 2016 года, говорится в макроэкономическом прогнозе Внешэкономбанка на 2016–2020 годы. Динамика агросектора может обеспечить дополнительную прибавку ВВП на 0,2–0,3 пп., однако эффект будет временным и исчерпается к концу года, оценивает ВЭБ. Тем не менее рост АПК окажется выше первоначальных прогнозов и может составить 3,1%.

В целом радует рост экспорта продовольствия и сельхозсырья в дальнее зарубежье: в стоимостном выражении прибавили 6,9%, в физическом объеме – 22,2% (данные ФТС). Физические объемы экспорта в страны СНГ сохранились на прежнем уровне, а вот в деньгах – просели на 5%. Важно, что экспорт продовольствия был на уровне 9,9 млрд долларов, прибавив, по расчетам «Агроинвестора», 3,1% к показателю годичной давности.

Потому что, как отмечает президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов, все говорят о рекордах по производству и экспорту сельскохозяйственного сырья. Однако это только одна часть АПК, о второй же части промышленности – пищевой, переработанной продукции – забывают. «Когда говорят о развитии экспорта, то в первую очередь речь идет об экспорте переработанной продукции. Рекорды мы не ставим, поскольку переработанную продукцию труднее продвигать, чем сельхозсырье. То же зерно – это биржевой товар. А вот для продвижения переработанной продукции за рубеж необходима поддержка государства», – отмечает Булатов.

По его словам, благодаря девальвации рубля наша продукция становится дешевой на экспортных рынках, а продвижение товара там, наоборот, стало дорогостоящим процессом. Поэтому и нужна поддержка государства на стадии продвижения.

«Сейчас на экспорт идут в основном растительное масло, кондитерская продукция (шоколадные изделия), алкогольные и безалкогольные напитки (от водки до минеральных вод) и сигареты. Эти продукты доказали свою конкурентоспособность, они экспортируются и находят спрос и без поддержки государства. А вот перспективными продуктами для экспорта являются пшеничная мука, печенье, макароны, колбасы, мясные и рыбные консервы, молочные продукты и даже мороженые соки. Пока по ним наблюдается очень медленный рост», – рассказывает Булатов.

«В условиях не совсем благоприятных для экономики и снижения доходов населения внутренний спрос на продовольствие (ожидает) снижение. И у производителя два пути – либо сокращать производство, либо осваивать внешние рынки. Но как осваивать, они не всегда знают, поэтому и апеллируем за поддержкой к государству», – заключает эксперт.

Ольга Самофалова, Взгляд