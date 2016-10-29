Специалисты Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в Ростех) создали оружие для эффективного противодействия стае ударных мини-дронов, сообщил ТАСС представитель корпорации.
"Для борьбы с массированными налетами робототехнических комплексов необходимо оружие, которое будет воздействовать на дроны на принципиально другом уровне. И такое оружие в России уже создано, оно не уничтожает дроны физически, не создает для них помехи, а гарантированно выводит из строя радиоэлектронные бортовые системы, превращая дрон в бесполезный кусок мертвого железа и пластика", - сказал собеседник агентства.
По его словам, традиционные средства поражения (стрелковое оружие, системы ПВО и обычные комплексы РЭБ) здесь бессильны.
"Наши системы просто не позволят стае роботов долететь до места назначения", - уточнил представитель ОПК.
Ранее РуБорд сообщал, что в США испытали рой ударных мини-дронов для подавления ПВО или наступательных вооружений.