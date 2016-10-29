В России создали оружие для противодействия стае ударных мини-дронов

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В России создали оружие для противодействия стае ударных мини-дронов

Новое сообщение strana » 29 окт 2016, 14:02

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Специалисты Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в Ростех) создали оружие для эффективного противодействия стае ударных мини-дронов, сообщил ТАСС представитель корпорации.

"Для борьбы с массированными налетами робототехнических комплексов необходимо оружие, которое будет воздействовать на дроны на принципиально другом уровне. И такое оружие в России уже создано, оно не уничтожает дроны физически, не создает для них помехи, а гарантированно выводит из строя радиоэлектронные бортовые системы, превращая дрон в бесполезный кусок мертвого железа и пластика", - сказал собеседник агентства.

По его словам, традиционные средства поражения (стрелковое оружие, системы ПВО и обычные комплексы РЭБ) здесь бессильны.

"Наши системы просто не позволят стае роботов долететь до места назначения", - уточнил представитель ОПК.

Ранее РуБорд сообщал, что в США испытали рой ударных мини-дронов для подавления ПВО или наступательных вооружений.



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Гигант мысли
 
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Re: В России создали оружие для противодействия стае ударных мини-дронов

Новое сообщение Alpha » 05 фев 2020, 12:25

Гениально ! Вот грубо говоря : один человек взял в руки палку ,второй изобрел в ответ топор .Первый выкинул палку и изобрел лук , а второй арбалет .Первый выкинул лук и изобрел ружье , второй же выкинул арбалет и изобрел пистолет и.т.д. .... Вопрос : А зачем людям дана способность разговаривать и соображать - что бы "палки" придумывать которые классно убивает ? Когда же мир проснется и родится тот человек который войдет в историю как тот что сможет решать проблемы без убийств и насилия .Да ,это очень сложно , по тому оставаться обезьянами с палками всем больше нравиться - правда ?
Alpha
 
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