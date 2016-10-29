Alpha » 05 фев 2020, 12:25

Гениально ! Вот грубо говоря : один человек взял в руки палку ,второй изобрел в ответ топор .Первый выкинул палку и изобрел лук , а второй арбалет .Первый выкинул лук и изобрел ружье , второй же выкинул арбалет и изобрел пистолет и.т.д. .... Вопрос : А зачем людям дана способность разговаривать и соображать - что бы "палки" придумывать которые классно убивает ? Когда же мир проснется и родится тот человек который войдет в историю как тот что сможет решать проблемы без убийств и насилия .Да ,это очень сложно , по тому оставаться обезьянами с палками всем больше нравиться - правда ?