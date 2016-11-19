strana » 19 ноя 2016, 13:26

Липецкая область собрала самый большой урожай сахарной свеклы в своей истории — 5 млн. т. Это в 5 раз превышает самый значимый рекорд советского времени.

Средняя урожайность сахарной свеклы составляет 431 ц/га, что на 46 ц/га больше, чем в прошлом году. Максимальные показатели у Добринского района, где собрали 1,2 млн. т культуры. Более чем по 0,5 млн. тонн получили земледельцы Долгоруковского и Задонского районов. Более 3 млн. тонн уже переработано сахарными заводами области.

Воронежская область поставила абсолютный рекорд по урожайности сахарной свёклы за последние 100 лет: в среднем 477 центнеров с гектара (в прошлом году — 372 ц/га). Валовый сбор составил более 5,5 млн. тонн (в прошлом году 4,1 млн. тонн). На сахарных заводах уже заготовлено 4 млн. тонн сахарной свёклы.

Наивысшая урожайность отмечена в в Хохольском (791 ц/га), Новоусмановском (644 ц/га) и Нижнедевицком (585 ц/га) районах области.

В Курской области завершилась уборка сахарной свеклы. В этом году аграрии собрали 5,5 млн. тонн корнеплодов. В прошлом году урожай составил 3,6 млн. тонн. Лучший результат показали касторенцы, которые накопали 584 тысяч тонн урожая, свекловоды Солнцевского района собрали более 460 тысяч тонн, а глушковцы убрали свыше 370 тысяч тонн сахарной свеклы. Кроме того, отличные результаты показали Фатежский, Мантуровский, Советский и Рыльский районы, где накопано более чем по 320 тысяч тонн корнеплодов.

В Тамбовской области убрано 93% посевных площадей под сахарной свёклой. На 17 ноября собрано 4,22 млн. тонн сладких корней. В области уже преодолён прошлогодний рубеж по валовому сбору сахарной свёклы (4,19 млн. тонн). Урожайность сахарной свёклы в этом году превышает прошлогодние показатели на 24 центнера и составляет 441 ц/га.

В Белгородской области завершается уборка сахарной свёклы. Урожай уже составил 3,9 млн. тонн, что более чем в 1,5 раза превышает результаты прошлого года, когда было собрано 2,5 млн. тонн.

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