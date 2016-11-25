strana » 25 ноя 2016, 18:00

Показатели экспорта стиральных машин из России за девять месяцев 2016 года оказались рекордными для страны в количественном и стоимостном выражении, говорится в материалах Российского экспортного центра (РЭЦ) по итогам анализа статистических и таможенных данных.

В количественном выражении экспорт стиральных машин достиг уровня 934 тыс. штук за период с января по сентябрь 2016 года – это в 2,2 раза больше, чем количество поставок по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом 55% поставок 2016 года были направлены в дальнее зарубежье, передает ТАСС.

Наибольшее количество поставок среди стран дальнего зарубежья приходится на Польшу (21% от общего экспорта за девять месяцев 2016 года), Румынию (10,6%) и Италию (10,2%). Среди стран СНГ основными каналами сбыта являются Казахстан (18,7% общего экспорта), Украина (13,5%) и Белоруссия (7,1%). В стоимостном выражении экспортные поставки России увеличились в два раза – до 155 млн долларов.

Ранее рекордный уровень российского экспорта стиральных машин был зафиксирован в 2013 году: 661 тыс. штук на 144 млн долларов. Однако тогда три четверти экспорта приходилось на страны СНГ, прежде всего Украину, Белоруссию и Казахстан.

По общемировым показателям экспорта стиральных машин Россия занимает восьмое место с долей 3% от мирового экспорта стиральных машин. С 2015 года экспорт России в части стиральных машин превышает импорт, страна стала нетто-экспортером стиральных машин, говорится в материалах РЭЦ.