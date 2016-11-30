strana » 30 ноя 2016, 00:44

В рамках выставки "ЭкспоСитиТранс-2016", открывшейся на ВДНХ в Москве, «Группа ГАЗ» представила первый ходовой экземпляр электробуса, который был передан представителям Мосгортранса.

Новая низкопольная городская машина создана на базе уже известного автобуса ЛиАЗ-5292. Подобная унификация позволила максимально снизить расходы на разработку и быстро подготовить электробус к стадии промышленного производства.

Электробус появился в результате сотрудничества «Группы ГАЗ», МГТУ им. Баумана и компании Siemens, которая поставила для новинки тяговый двигатель мощностью 160 кВт и управляющие элементы для него.

Впрочем, если разбираться детально, можно заметить, что в электробусе немало «именитых» комплектующих. Например, передний и задний мосты изготовлены немецкой корпорацией ZF, а сердце электробуса – литий-марганцевые аккумуляторы, вмонтированные в потолочное пространство, – корейского производства.

И все же пассажиру процентное соотношение по отечественному-импортному едва ли важно. Куда больше его будет волновать комфорт, отсутствие вредных выбросов и минимум шума. Для зимней эксплуатации в электробус установили жидкостные обогреватели компании Webasto. Летом будет работать система кондиционирования мощностью 30 кВт. Ресурс основных узлов и агрегатов рассчитан на расстояние до миллиона километров, а межсервисный интервал составит 60 000 км.

Как нам показалось, несмотря на светлый и просторный салон с удобными креслами, кабина водителя достаточно компактна, а чтобы попасть в нее необходимо протискиваться боком между обширным лобовым стеклом и перегородкой, отделяющей кабину от входа в салон. К тому же расположение педалей акселератора, а по сути реостата, а также тормоза не самое удобное.

Автономный запас хода 75-90-местного электробуса – 200 км, причем зарядку аккумуляторов можно производить как в быстром режиме, за 20-60 минут, так и во время ночного, 4-6-часового цикла. Кстати, окончательное решение по аккумуляторам со сроком службы в 5 000 циклов зарядки/разрядки пока не принято. Один из возможных вариантов для конечного эксплуатанта или автопредприятия – брать их в аренду.

Именно такой озвучил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, передавая ключи от новинки представителю московских властей. Они, кстати, равно как и крупнейшие московские перевозчики, выступили одной из самых заинтересованных сторон при работе над проектом электробуса.

До весны 2017 года электробус будет тестироваться в самом жестком режиме, с учётом зимних особенностей Москвы: низких температур, реагентов на дорогах, высокого пассажиропотока. По результатам обкатки будет принято окончательное решение относительно перспектив новинки. «Если пройдём Москву, – сказал Вадим Сорокин, – машина быстро появится и в остальных регионах в рамках нашей стратегии «Умный автобус», посредством которой «Группа ГАЗ» отрабатывает новые технические решения и помогает оптимизировать пассажирские перевозки».

Источник