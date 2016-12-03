strana » 03 дек 2016, 10:59

Разведывательный беспилотный летательный аппарат вертолетного типа создается для нужд Морской авиации ВМФ РФ. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Беспилотный авиационный комплекс вертолетного типа, предназначенный для разведки и целеуказания, создается в интересах Морской авиации ВМФ РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, комплекс способен осуществлять целеуказание средствам поражения, корректировку огня, а также картографировать местность и искать потерпевшие бедствие экипажи воздушных и морских судов. В его состав входят несколько беспилотных летательных аппаратов, средства управления, автоматизации, транспортировки, а также пункт технического обслуживания.

Главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов, комментируя эту информацию корр. ТАСС, отметил, что, по его сведениям, данная разработка может быть достаточно схожа по размерам с аппаратом, создававшимся в свое время в интересах Министерства обороны РФ в рамках темы "Роллер", которая завершилась неудачей.

По мнению эксперта, применение подобного беспилотника в интересах ВМФ весьма перспективно и способно повысить ситуационную осведомленность в разведывательной версии, хотя ограниченные ударные возможности также не исключены.

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http://tass.ru/armiya-i-opk/3836255