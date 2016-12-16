strana » 16 дек 2016, 14:59

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разрабатывает концепцию грузового высокоскоростного поезда, аналогичного пассажирскому, с конструктивными особенностями, позволяющими перевозить от 300 до 600 т груза со скоростями около 300 км/ч. Об этом заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин на заседании итогового правления холдинга, говорится в сообщении компании.

Основной задачей на 2017 г., по его словам, является запуск проекта и начало строительства ВСМ Москва - Казань.

"Предстоит построить около 1,5 тыс. км безбалластного пути. Специально для магистрали на основе математического моделирования разработана контактная сеть КС-400", - отметил Мишарин. Он подчеркнул, что одной из важнейших задач является создание и организация производства в России линейки высокоскоростного подвижного состава, и указал, что проектируемый 12-вагонный поезд будет иметь эксплуатационную скорость до 360 км/ч.

Общая стоимость строительства ВСМ Москва - Казань превышает 1 трлн руб. Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань на 2,7 млрд евро и привлечь в проект до 800 млн евро.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 ч против нынешних 14 ч.

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http://tass.ru/ekonomika/3880130