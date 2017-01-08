strana » 08 янв 2017, 16:59

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменениях в концепции развития приграничных территорий субъектов Дальневосточного федерального округа. Документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет о распоряжении, которое было подготовлено Минэкономразвития России. Согласно документу, действие концепции будет теперь распространено также на территорию Байкальского региона (Забайкальский край и Республика Бурятия), что подразумевает распространение на данных территориях мер государственной поддержки социально-экономического развития приграничных территорий, предусмотренных для субъектов Дальневосточного федерального округа.

Предполагается, что данное решение позволит создать условия для устойчивого развития экономики и стабильности в социальной сфере на приграничных территориях Байкальского региона, а также для формирования и развития конкурентных преимуществ этих территорий перед приграничными территориями сопредельных государств.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/3925895