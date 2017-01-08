Правительство изменило концепцию развития приграничных территорий ДВФО

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Правительство изменило концепцию развития приграничных территорий ДВФО

Новое сообщение strana » 08 янв 2017, 16:59

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменениях в концепции развития приграничных территорий субъектов Дальневосточного федерального округа. Документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет о распоряжении, которое было подготовлено Минэкономразвития России. Согласно документу, действие концепции будет теперь распространено также на территорию Байкальского региона (Забайкальский край и Республика Бурятия), что подразумевает распространение на данных территориях мер государственной поддержки социально-экономического развития приграничных территорий, предусмотренных для субъектов Дальневосточного федерального округа.

Предполагается, что данное решение позволит создать условия для устойчивого развития экономики и стабильности в социальной сфере на приграничных территориях Байкальского региона, а также для формирования и развития конкурентных преимуществ этих территорий перед приграничными территориями сопредельных государств.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/3925895



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Re: Правительство изменило концепцию развития приграничных территорий ДВФО

Новое сообщение Konstantin » 02 май 2021, 19:10

Согласно документу, действие концепции будет теперь распространено также на территорию Байкальского региона (Забайкальский край и Республика Бурятия), что подразумевает распространение на данных территориях мер государственной поддержки социально-экономического развития приграничных территорий, предусмотренных для субъектов Дальневосточного федерального округа.
Konstantin
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