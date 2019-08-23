Мебель из металла
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Мебель из металла
Для дачного домика необходимо приобрести во двор мебель из нержавеющего металла стол и три стула, посоветуйте где можно заказать по разумной цене, желательно с доставкой.
- pavelpaxom
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 02:56
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