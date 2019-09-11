Винтовой или поршневой компрессор?

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Винтовой или поршневой компрессор?

Новое сообщение Unbreakable » 11 сен 2019, 08:26

Есть ли реально возможность сэкономить электроэнергию? Кто компетентен помогите пожалуйста, в чем же реальные преимущества винтовых компрессоров?


Unbreakable
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Зарегистрирован: 28 июл 2019, 23:36
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