Винтовой или поршневой компрессор?
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Винтовой или поршневой компрессор?
Есть ли реально возможность сэкономить электроэнергию? Кто компетентен помогите пожалуйста, в чем же реальные преимущества винтовых компрессоров?
- Unbreakable
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 23:36
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