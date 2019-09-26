Алюминиевые окна
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Алюминиевые окна
Основные характеристики алюминия это легкость и прочность. Для колбасного цеха необходимо приобрести качественные алюминиевые окна. Кто может посоветовать проверенного производителя алюминиевых окон? К основным техническим характеристикам алюминия, относится большая устойчивость к различного рода механическим повреждениям.
- feropontova
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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