NikoLavr.Tambovskiy » 03 май 2020, 22:24

Демократия – это жизнь по неопровержимым инициативам человека, (626-лет – Великий Новгород) без всякого подчинения

Жизнь изменить к лучшему – исполнять статьи 1, 2, 3.1, 3.2, 18, 76.5 Конституции РФ

Собирание с помощью петиций 100 000 подписей для референдума по этой теме не является осуществлением власти. Это ошибочно!

Голосовать ли по поправкам, если не включены исправления в Конституцию РФ в статьях 3.3, 76.4, 76.6, 104, 121, 134?

Уговорить Путина отменить статьи 3.3, 76.4, 76.6, 104.1, 121.1, 134 Конституции РФ!

Чтобы жить хорошо, надо властям отказаться от вредных статей 3.3, 76.4, 76.6, 104.1, 121.1, 134 Конституции РФ и добиться исполнения её статей 1, 2, 3.1, 3.2, 3.4, 18

«Человек властвует над человеком ему во вред» (Экклезиаст 8:9)

Чтобы не было вреда власть должна быть у народа, а не у того, кто издаёт законы без его, народа благословения.

Игнорирование неопровержимых инициатив народа – преступление

Госдума РФ принимает инициативы лишь от бизнесменов и от руководства. Остальные – не народ?

Уважаемые граждане России! Если в законе есть слово «Подчиняется» кому-то, то имеется в виду и «покоряется» в отношении других. Пока при неправильной демократии в Мире, когда кто-то вынужден подчиняться даже моральному насилию других, мира не будет. Лишь не опровергнутые инициативы из народа спасут мир и Мир!

Статья 1 Конституции РФ. 1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

Если демократическое, то оно предусматривает народную власть. Однако в нашем земном Мире нет демократии вообще.

Это потому, что понятие «демократия поясняется неправильно, ибо в нём фигурирует «подчинение меньшинства большинству».

А если есть подчинение, то присутствует и насилие, ведь меньшую часть народа надо заставить подчиняться. Особенно злоупотребляет словом «демократия» Америка, убивая людей по всему свету ради подчинения ей их стран.

Никакой народ сам не провозглашает насилие формой государства. Всякий народ миролюбив. Значит, существующее понятие власти народа «Демократия» неправильное. И он, в моём лице выдвигает правильную формулировку: Демократия – это жизнь по неопровержимым инициативам человека без всякого подчинения.

Обычно при голосованиях миллионы небогатых людей проигрывают, ибо у них не было денег на сбор подписей, на рекламу на агитацию, хотя у них были неопровержимые доводы в защиту своих позиций. Эта несправедливость является насилием над людьми. В России не должно быть никакого насилия.

Статья 2 нашей Конституции: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Статья 2, как части 3.1, 3.2, 3.4 Конституции не исполняется государством из-за ущербной части 3. статьи 3 этой же Конституции России. Это я докажу в последующих пояснениях.

Часть 1 статьи третьей Конституции России гласит: 3.1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.

Опровергнуть нельзя. Поэтому ничего не имею против этого.

Часть 2 статьи 3 Конституции: 3.2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Так и должно быть. Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны запрашивать инициативы у местного населения. Непосредственно, это значит, что народ имеет право управлять государством Россия в первую очередь прямо через инициативы граждан, а не только через выборных депутатов и Президента, которые по логике должны являться исполнителями власти народа. В этом и заключается настоящая демократия.

Часть 3 статьи 3 Конституции такова: «3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы», что противоречит первым двум статьям.

Где же ссылка на непосредственное управление страной единственного источника власти – народа?

Хочу подчеркнуть, что эта часть 3 статьи третьей нашей Конституции отбирает власть у народа по платным советам американских консультантов, как и почти все остальные статьи Конституции России. Произошла дискриминация простого народа – практически большинство подчиняется меньшинству до сих пор кроме дня голосований.

Консультанты же уменьшили в девяностые годы двадцатого века наше достояние во всех видах в 13 раз, вывезли наше вооружение, золото, запретили выборы судей ради их насилия, сатирический журнал «Крокодил» для сокрытия преступлений, колхозы для американского корма и так далее.

С народом насчёт позволения грабежа или продажи России никто не советовался. Это было при обсуждаемой Конституции РФ. И сейчас с ним не советуются.

Почти новая демократия, какую я предлагаю, в Руси просуществовала с 862 г. по 1478 г. со столицей Новгород Великий. Ни о каком подчинении одной части народа другой тогда речи не было. Бояре исполняли всё, что было устно на Вече указано им народом.

Московский царь Иван Грозный прекратил вольность потому, что московская армия оказалась сильнее новгородской, к сожалению. У народа так же была отобрана власть, затем его подчинили себе, даже закрепостили.

Чтобы не было нового завуалированного крепостного права, исходя из логики первых двух частей третьей статьи Конституции России, часть 3 этой статьи 3 должна быть такой: «Высшим непосредственным выражением власти народа являются инициативы граждан. Не опровергнутая инициатива должна стать законом».

Судя по первым двум частям статьи третьей Конституции России, народ имеет право не только контролировать, но и источать инициативы, то есть, распространять свою власть ежедневно, а не один день на выборах в пять-шесть лет. Положение постоянных действий настоящей демократии поддерживает и статья 18 Конституции России. Статья 18 Конституции РФ: Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Но власть должна быть не у того кто издаёт законы без благословения народа, а у того кто их заказывает. «Свободные выборы и референдум» не могут в полной мере быть «выражением власти народа» так как кто-то где-то уже формирует вопросы и другие существенные факторы, явно не являющиеся непосредственным выражением своей власти народом.

Выборы исполнителей власти народа являются лишь однократным проявлением воли народа за 2191 день. Это – лишение власти народа.

При утверждении инициативы не опровергнутая истина должна определяться не голосованием, а логикой. Часто наблюдается такое обстоятельство, когда один человек логично прав, а остальные, лишённые логичности или из-за собственных интересов, – не правы, поэтому голосованием принимаются абсурдные решения.

Этот парадокс Советов, КПСС, ВЛКСМ при СССР не давал возможности нашему государству быть демократической страной, когда, как и сейчас, распоряжались всем единицы. Этот парадокс исправляется с помощью старшинства первенства неопровержимых доводов из народа.

Госдума РФ принимает инициативы лишь от бизнесменов и от руководства. Остальные – не народ?

Совершённое американскими консультантами преступление: отказ допущения непосредственного осуществления своей власти её источником-народом закреплено статьями 104 и 134 Конституции России. Истинно народные депутаты в 1993 году оказались в меньшинстве, – деньги, а не инициативы с доводами, победили.

Отобранная у народа власть оказалась в собственности лиц и групп элиты, которые я перечисляю далее в ст. 104.

Статья 104 Конституции Российской федерации гласит:

«1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения». Лишение источника власти его прав подтвердили недавние ответы о невозможности исполнения демократии: «Вы не можете направлять предложения по изменению Конституции, для этого создана рабочая группа» . Какая бесцеремонность по отношению к статьям 2, 3.1, 3.2, 18 Конституции России и к народу!

Часть 4 статьи третьей Конституции России гласит: Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону. Народная власть уже захвачена игнорированием аргументов народа потому, что инициативы «источника власти» напрямую запрещены статьями 3.3, 104 и 134 Конституции России. Сами себя же никто не станет преследовать за свершившийся захват власти. Улучшать законы в пользу народа депутаты Государственной Думы России, а многие из них, управляют и своими фирмами, не хотят потому, что им выгодна поддержка бизнеса часто за счёт простых людей.

Девиз народа: «Всё под общественный контроль», а девиз депутатов: «Всё на увеличение собственной прибыли. Представители народа в основном принимают законы в пользу капитализма за счёт источника власти – народа.

Подтверждается вывод: у нас нет демократии, ибо демократия – это исполнение воли самого многочисленного простого народа через инициативы его.

Источник власти должен источать, то есть, распространять непосредственную, прямую власть через неопровержимые инициативы. Собирание с помощь петиций среди пользователей Интернета (молодёжи) ста тысяч подписей для референдума по этой теме », не является осуществлением власти. Это ошибочно!

Ни одна инициатива даже одного человека не должна быть проигнорирована, то есть, рассмотрение предложений не должно зависеть от количества подобных советов. Например, если один человек доказал правомерность инициативы, а сто тысяч человек беспричинно отвергли её, то она, неопровержимая – – должна быть признана законом.

Далее приведу образ внутренней политики России (в скобках о стране)

Образное доказательство. По статьям 3.1 и 3.2 Конституции РФ народ – источник власти, то есть, разум. Если государство – человек, то его народ – голова с неопровержимыми законодательными инициативами. Органы власти от Президента до мэров и иных руководителей, то есть, законодательная, исполнительная и прочие власти, как руки и ноги у человека, должны исполнять приказы мозга, а именно, не опровергнутые инициативы источника власти.

У профессионалов руки выполняют работу сами, без приказов мозга. Поэтому органы власти, как часть народа, тоже могут представлять неопровержимые инициативы на равных правах с другими людьми независимо от должностей.

У человека есть внутренние органы, которые, нередко болят, к сожалению, (это значит, что в стране проблемы). Ум человека – его голова, (народ) это чувствует и сигнализирует о болезни, обращаясь к врачу, по нашей трактовке (к Госдуме, К Совету Федерации, к Президенту) с жалобой о начале болезни, то есть, с инициативой исправления законов для исключения недостатков в обществе).

Врач не принимает жалобы, инициативы, ссылаясь на статьи 3.3 104, 134 Конституции, которые запрещают самому человеку (народу) обращаться с инициативами) жалобами на болезнь (страны), ибо приведённые статьи Конституции запрещают человеку (народу – единственному источнику власти, непосредственному предводителю) обращаться с жалобами (инициативами, советами, предложениями к существующим властям), к врачу.

Пример из жизни: У гражданина в течение семи лет пересыхает рот. Он без воды жить не может. Жалобы при неоднократных обращениях к врачам игнорируются. В лучшем случае ему дают список блюд, которые нельзя есть при сахарном диабете.

Оказывается, существует положение, что за счёт государства этому гражданину положен инсулин. А он дорогой. Подозреваю, что внутри здравоохранения существует своя «Конституция», статьи которой по примеру статей 3.3, 104, 134 настоящей Конституции обязывают экономить государственные деньги. Причина подобных действий игнорирования обращений народа в настоящей Конституции не разъясняется.

Разумеется, человек (народ) понимает, что над ним издеваются те, (кто отобрал у него конституционную власть), кто не желает ему (и стране) здоровья.

Поэтому акты депутатов Госдумы сходны с действиями врачей, которые лечат симптомы, последствия, а не причину болезней (страны – в нашем случае).

Если голова – разум народа, то руки (исполнительная власть в обществе), руки не должны командовать. В противном случае такие обстоятельства ведут по пьянке к дракам (Волнениям в обществе). Лишение любого избирателя подавать инициативы – это очередной парадокс, болезнь российской демократии.

Для исправления этого парадокса народ может действовать только через, надеюсь, истинно демократическую Госдуму РФ, которая под контролем общественности (народа) должна принимать законы по справедливости, то есть, если не смогли депутаты опровергнуть инициативу, то она, поэтому должна стать законом без всяких внутренних голосований.

Дискриминацию народа необходимо запретить. При рассмотрении любых инициатив Госдуме РФ руководствоваться надо не коррупционной целесообразностью при голосованиях, а лишь логикой. Кроме того, не надо забывать, что юридически и по логике у первых статей Конституции России приоритет перед последующими её статьями в случаях противоречий. Народ России с правами избирателей! Требуй исполнения ненасильственных 2, 3.1, 3.2, 18 Конституции России и исправление других, последующих её насильственных статей, указанных здесь!

Стоит ли голосовать по неполным поправкам Президента, когда ещё не исправлены в Конституции России главные её статьи 3.3, 76.4, 76.6, 104.1, 121.1 (судьи несменяемы на выборы судей), 134 нашей Конституции? [b]Изобличённые в предательстве народа части статей Конституции РФ при голосовании в 2020 году заодно с другими вопросами надо изменить, введя кроме инициатив народа выборы судей всех рангов и верховенство российских законов перед региональными, областными правилами, противоречащими федеральным законам.

Если этого не сделать, то эти ст. 3.3, 104.1, 121.1, 134, особенно части статей 76.4, 76. 6 Конституции со временем приведут Российскую Федерацию к её распаду, несмотря на его запрещение.

Госдума – место для дискуссий! При рассмотрении инициативы не опровергнутая истина определяется не голосованием, а логикой и... в закон.

Люди! Выбирайте: предлагать инициативы и жить свободно или подчиняться богатеям, чтобы к тому же совсем законно не ограбили и физически. Вся власть должна быть у народа, а не у чиновников, кто издаёт законы без его, народа, благословения.

Повторяю: при неправильной демократии в Мире, когда кто-то вынужден подчиняться даже моральному насилию других, мира не будет. Лишь не опровергнутые инициативы из народа спасут мир и Мир!

https://youtu.be/NjoqNYJr51w Николай Лаврентьев Тамбовский Поэма 3 от Имени погибших HQ

Николай Лаврентьев Тамбовский

Демократия – что это? Какая демократия справедливей? При какой демократии Вы хотели бы жить?

Демократия – это жизнь по неопровержимым инициативам человека без всякого подчинения его чиновникам и всем, как было 626 лет в Великом Новгороде во время вече?

Демократия – это когда меньшинство подчиняется большинству

Демократия – это когда я не подчиняюсь никому

Демократия – это когда все подчиняются мне

Ключ. МЕТКИ. Инициатива, Николай Лаврентьев, демократия, Лаврентьев Тамбовский, не опровергнут, Конституция, бизнес, власть, народ, Вече

КОММЕНТАРИИ

Николай Лаврентьев Тамбов написал:

«если народ обяжет высшие власти»

Скромное желание... Мне бы хотелось посмотреть, как народ будет кого-то чем-то обязывать. Уже насмотрелись. Мало?

Обязать власти можно лишь принуждением исполнять статьи 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 18 Конституции РФ. Они же рекомендуют править народу именно через инициативы.

Если в проекте по голосованию по поправкам Конституции не будет этого, главного, то не надо и голосовать, заранее предупредив об этом комиссии. Главное – не быть пассивными, надо, чтобы люди отобравшие власть у народа не нарушали самые первые приоритетные статьи Конституции России.

За эти строки модераторы объявляют мне «Бан», понимая, что совершают преступление даже против своих родственников, ибо я добиваюсь исполнения приоритетных статей основного закона страны ради ни самих. Поэтому они никогда не поясняют свои преступления, или не приводят в чём выражается «спам».

Спам (англ. spam) — массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания её получать. Реклама Конституции это не спам, а просвещение. Все должны так поступать, ибо основой закон должны знать все.

Николай Лаврентьев Тамбов написал:

«Выражением власти народа являются инициативы граждан»

Игнорирование неопровержимых инициатив народа – преступление.

А у народа есть инициативы?

Конечно есть. Это доказывается по жалобам на отказ принимать их. Власти ссылаются на статьи 104 и 134 и на рабочую группу. Пока бесполезно предлагать инициативы. Люди у власти не хотят терять кормушку. Я за пять лет внёс в Госдуму более 100 инициатив, более половина из них по судам. Часть их можете найти в Интернете.

Николай Лаврентьев Тамбов написал:

«Народ осуществляет свою власть непосредственно…»

Да ну... Прям, таки, непосредственно? Это как же? На новгородском вече?

Непосредственно – это выражение из Конституции РФ. Имеются ввиду осуществление власти через письменные или устные не опровергнутые инициативы. Устные – обходятся народу дорого. Кроме итого, они не надёжные. О них сразу забывают, если инициатор – представитель рабочего класса.

Николай Лаврентьев Тамбов написал:

«народ имеет право не только контролировать, но и источать инициативы»

Вы, вероятно, хотели сказать - истощать инициативы.

Истощает инициативы презрение властей к народу, безответственность, лень властей и т.д..

Источать – это предлагать.

Николай Лаврентьев Тамбов написал:

«когда один человек логично прав, а остальные, лишённые логичности или из-за собственных интересов, – не правы».

А кто будет решать правоту логичности? Может, всё же, голосованием?

Правоту логичности должны решать депутаты при полной гласности без голосований, голосовать запретить, и тот, кто внёс инициативу, может разъяснять им смысл инициативы.

Рассматривать любые инициативы Госдума РФ должна лишь при помощи логики.

Протоколы рассмотрения надо широко опубликовывать для народного контроля.

Николай Лаврентьев Тамбов написал:

«парадокс исправляется с помощью старшинства первенства неопровержимых доводов из народа»

А кто будет определять эту неопровержимость?

Логика определяет неопровержимость. Если невозможно опровергнуть инициативу, то она полезна для всего народа. Кто просто не согласен с доводами автора инициативы, тот не имеет права оставаться депутатом.

Из https://politclub.com/

Dmitrij_76 Старейшина 17 мин. Назад Доложить тов. майору

Добавить закладку #2

Narodovolez, это всё замечательно, когда говорится ртом или печатается клавиатурой.

А вот что конкретно нужно сделать каждому из нас, чтобы: "жить свободно, не подчиняясь богатеям" и "вся власть была у народа, а не у чиновников, кто издаёт законы"?

Конкретно: первое, второе, третье и т. д. Хорошая беседа укорачивает рабочий день.

Спасибо Цитата Ответ

Дочитайте до конца мою статью - в ней мои ответы. Конкретно - сделать так, чтобы Президент прочитал её. От меня письма не принимают, ибо я пишу это же самое с 2016 года, но все всё игнорируют или шлют отписки, чтобы я обращался к своему депутату. А он - бизнесмен.