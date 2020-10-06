Постеры

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Постеры

Новое сообщение JART88 » 06 окт 2020, 10:39

В каком магазине можно заказать по личному дизайну или купить постеры в скандинавской стиле? Нужно сделать подарок на праздник, а я не могу найти ничего подходящего. Прошу помощи!!


JART88
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Re: Постеры

Новое сообщение LOLA123 » 06 окт 2020, 10:41

Думаю, что всё-таки лучше делать на заказ в каком-то ателье или печатном дворе. Не очень много магазинов осталось, которые занимаются мастерами и вообще плакатами. Хотя, вдруг кто-то посоветует вам)
LOLA123
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 авг 2020, 11:50
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Re: Постеры

Новое сообщение QWERTY1011 » 06 окт 2020, 10:43

Постеры скандинавские для интерьера можно купить тут

https://prosto-poster.ru/skandinavskiye-postery здесь очень большой выбор и качество хорошее. Не раз покупала)

QWERTY1011
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