Постеры
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Постеры
В каком магазине можно заказать по личному дизайну или купить постеры в скандинавской стиле? Нужно сделать подарок на праздник, а я не могу найти ничего подходящего. Прошу помощи!!
- JART88
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 15:06
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Re: Постеры
Думаю, что всё-таки лучше делать на заказ в каком-то ателье или печатном дворе. Не очень много магазинов осталось, которые занимаются мастерами и вообще плакатами. Хотя, вдруг кто-то посоветует вам)
- LOLA123
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 11:50
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Re: Постеры
Постеры скандинавские для интерьера можно купить тут
https://prosto-poster.ru/skandinavskiye-postery здесь очень большой выбор и качество хорошее. Не раз покупала)
- QWERTY1011
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 авг 2020, 23:27
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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