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Спектр применения РТИ vlasovo768 » 23 дек 2022, 15:50 Спектр применения РТИ (резинотехнические изделия) довольно широк благодаря разнообразию форм, размеров и структуры. Резина представляет собой материал, который получают путем вулканизации каучука с добавлением наполнителей, пластификаторов, специальные антиоксидантов. Такая обработка позволяет сделать резину эластичной, а изделия из нее смогут восстанавливать свою форму после воздействия незначительных нагрузок. Сопротивление к деформации сохраняется в широком температурном диапазоне. Приобрести продукцию можно на сайте: https://ukrstarline.ua/ru/rezinotehnicheskie-izdeliya



vlasovo768 Читатель Сообщения: 9 Зарегистрирован: 19 дек 2022, 18:03 Личное сообщение Вернуться к началу

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