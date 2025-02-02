Не знаю где о магнитно-резонансной томографии для собак узнать

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Не знаю где о магнитно-резонансной томографии для собак узнать

Новое сообщение polinalaxt » 02 фев 2025, 21:33

Кто мне подскажет, где можно узнать о магнитно-резонансной томографии для собак? Ищу уже который день актуальную информацию, но пока что не нашла то, что нужно.


polinalaxt
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Re: Не знаю где о магнитно-резонансной томографии для собак узнать

Новое сообщение zMisha » 02 фев 2025, 22:24

Я тоже как и вы недавно интересовался этим вопросом, пока не узнал детально о магнитно-резонансной томографии для собак https://riakchr.ru/znachenie-magnitno-rezonansnoy-tomografii-mrt-dlya-sobak/ в статье здесь. На странице сайта автор в подробностях рассказал, что это такое и зачем нужно. В каких случаях применяют МРТ и что нужно знать при этом.
zMisha
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