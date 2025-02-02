Не знаю где о магнитно-резонансной томографии для собак узнать
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Не знаю где о магнитно-резонансной томографии для собак узнать
Кто мне подскажет, где можно узнать о магнитно-резонансной томографии для собак? Ищу уже который день актуальную информацию, но пока что не нашла то, что нужно.
- polinalaxt
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 янв 2025, 16:01
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Re: Не знаю где о магнитно-резонансной томографии для собак узнать
Я тоже как и вы недавно интересовался этим вопросом, пока не узнал детально о магнитно-резонансной томографии для собак https://riakchr.ru/znachenie-magnitno-rezonansnoy-tomografii-mrt-dlya-sobak/ в статье здесь. На странице сайта автор в подробностях рассказал, что это такое и зачем нужно. В каких случаях применяют МРТ и что нужно знать при этом.
- zMisha
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 окт 2024, 18:55
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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