МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре
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МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре
Никто не знает, где в деталях рассказывают об МРТ для кошек? Не могу найти интересующую информацию, а ищу уже не первый день. Что мне делать посоветуете?
- polinalaxt
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 янв 2025, 16:01
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Re: МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре
Не знаю как там кто, но когда я искал, где в деталях рассказывают об МРТ для кошек http://minzdravsoc.ru/publikacii/4578-mrt-dlya-koshek-tochnost-bezopasnost-rezultat.html мне посоветовали посетить эту страницу сайта. В статье автор в деталях рассказал о диагностике и её преимуществах, как и когда её делают, а так же как подготовить домашнего любимца к этой процедуре.
- zMisha
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 окт 2024, 18:55
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Re: МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре
Фига се, кошкам тоже делают???
- apsit
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 фев 2025, 20:08
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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