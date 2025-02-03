МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре

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МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре

Новое сообщение polinalaxt » 03 фев 2025, 16:29

Никто не знает, где в деталях рассказывают об МРТ для кошек? Не могу найти интересующую информацию, а ищу уже не первый день. Что мне делать посоветуете?


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Re: МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре

Новое сообщение zMisha » 03 фев 2025, 21:00

Не знаю как там кто, но когда я искал, где в деталях рассказывают об МРТ для кошек http://minzdravsoc.ru/publikacii/4578-mrt-dlya-koshek-tochnost-bezopasnost-rezultat.html мне посоветовали посетить эту страницу сайта. В статье автор в деталях рассказал о диагностике и её преимуществах, как и когда её делают, а так же как подготовить домашнего любимца к этой процедуре.
zMisha
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Re: МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре

Новое сообщение apsit » 04 фев 2025, 20:13

Фига се, кошкам тоже делают???
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