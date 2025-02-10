Для посадки растений нужен качественный верховой торф.
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Для посадки растений нужен качественный верховой торф.
Для посадки растений нужен качественный верховой торф. Где в Подмосковье заказать, чтобы без примесей и с доставкой прямо на участок?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Для посадки растений нужен качественный верховой торф.
Если для огорода – хорошая штука, только не всякий торф одинаково полезен. Лучше сразу уточнять, какой именно нужен, а то можно взять бесполезную кучу.
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Для посадки растений нужен качественный верховой торф.
занимался благоустройством участка, искал верховой торф хорошего качества. Важно было, чтобы без примесей и с нормальной влажностью. Нашел отличный вариант с оперативной доставкой — всё привезли быстро, объем точный. Брал здесь: https://xn--77-emciio.xn--p1ai
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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