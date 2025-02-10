Для посадки растений нужен качественный верховой торф.

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Для посадки растений нужен качественный верховой торф.

Новое сообщение Osvald » 10 фев 2025, 16:10

Для посадки растений нужен качественный верховой торф. Где в Подмосковье заказать, чтобы без примесей и с доставкой прямо на участок?


Osvald
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Re: Для посадки растений нужен качественный верховой торф.

Новое сообщение stepanben » 10 фев 2025, 19:38

Если для огорода – хорошая штука, только не всякий торф одинаково полезен. Лучше сразу уточнять, какой именно нужен, а то можно взять бесполезную кучу.
stepanben
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Re: Для посадки растений нужен качественный верховой торф.

Новое сообщение Dima » 11 фев 2025, 09:42

занимался благоустройством участка, искал верховой торф хорошего качества. Важно было, чтобы без примесей и с нормальной влажностью. Нашел отличный вариант с оперативной доставкой — всё привезли быстро, объем точный. Брал здесь: https://xn--77-emciio.xn--p1ai
Dima
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