Как выбрать службу доставки цветов в Москве?
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Как выбрать службу доставки цветов в Москве?
Как выбрать службу доставки цветов в Москве, если нужен букет точно ко времени и с открыткой?
- ВиллиВОнка
- Фанат
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- Сообщения: 197
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Как выбрать службу доставки цветов в Москве?
Цветы привезли – как будто по дороге дрались с ними. Лучше идти самому и нюхать.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Как выбрать службу доставки цветов в Москве?
Бывает, захочешь сделать быстро подарок — и вот ты уже судорожно листаешь сайты, ищешь нормальный вариант. Так у меня и случилось недавно: на работе коллегу надо было поздравить, а я времени в обрез. Нашёл отличный сервис по доставке цветов в Москве — всё чётко, быстро, с кайфом. Заказал букет на https://flowelle.ru/ , оформили за минут 10, привезли вовремя, цветы свежие, оформление стильное, без лишнего пафоса. Короче, сервисом остался доволен, рекомендую.
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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