Подскажите магазины цветов в Москве, где присутствует доставка

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Подскажите магазины цветов в Москве, где присутствует доставка

Новое сообщение hailrevs » 06 июл 2025, 11:55

Подскажите магазины цветов в Москве, где присутствует доставка, скиньте интернет магазины, кому нетрудно будет.


hailrevs
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Re: Подскажите магазины цветов в Москве, где присутствует доставка

Новое сообщение sergdobrov » 06 июл 2025, 14:30

Кстати, там тоже можно самому букеты собирать или нет?
sergdobrov
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Re: Подскажите магазины цветов в Москве, где присутствует доставка

Новое сообщение dudkovew » 06 июл 2025, 15:50

По Москве если не ошибаюсь цветы они все еще доставляют разные https://flower.moscow/ там посмотри в каталоге букеты, какие предпочтения в них есть. Они цены обычно сразу на них указывают если что.
dudkovew
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