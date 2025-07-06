Подскажите магазины цветов в Москве, где присутствует доставка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Подскажите магазины цветов в Москве, где присутствует доставка
Подскажите магазины цветов в Москве, где присутствует доставка, скиньте интернет магазины, кому нетрудно будет.
- hailrevs
- Читатель
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
-
Re: Подскажите магазины цветов в Москве, где присутствует доставка
Кстати, там тоже можно самому букеты собирать или нет?
- sergdobrov
- Читатель
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
-
Re: Подскажите магазины цветов в Москве, где присутствует доставка
По Москве если не ошибаюсь цветы они все еще доставляют разные https://flower.moscow/ там посмотри в каталоге букеты, какие предпочтения в них есть. Они цены обычно сразу на них указывают если что.
- dudkovew
- Читатель
-
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2