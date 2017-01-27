Комнатные и другие экзотические растения.

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Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение raisa » 27 янв 2017, 12:55

Очень люблю растения комнатные, разные по размеру и сортам,яркие и красивые.Где в интернете можно посмотреть и купить?


raisa
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 12:24
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение ilmira53 » 27 янв 2017, 13:03

Можно посмотреть здесь http://www.exotic-world.ru/service/ozelenenie-kvartir-i-ofisov.html большой выбор и ассортимент. Цветочная компания "Мир Экзотики" - продажа комнатных растений, доставка горшечных растений и комнатных цветов.Можно сделать любой заказ по телефону,доставка быстрая.
ilmira53
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение deggion » 20 апр 2017, 18:39

Если вы живете не в квартире, а в частном доме, то вам наверняка хотелось бы создать в своем участке какую-то цветочную горку, о которой много информации можно найти на remoo.ru. Сам живу в частном доме и хотелось бы ее сделать, но никак не могу выделить время для этой процедуры, кстати не очень легкой.
deggion
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение Lechuy » 13 фев 2019, 19:18

Недавно приобрела голубую ванду. Дома обнаружила, что на ней ползают какие-то маленькие крохотные блестящие паразиты, видимо паутинные клещи. Обработала инсектицидом. Но это полбеды: на стебле близко к пазухе листа обнаружилось черное пятно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что оно обширное. Это черная гниль? На всякий случай удалили пораженный лист. Но под ним тоже аналогичная картина. Обработала марганцовкой. Что делать дальше? Растение цветет, боюсь загубить, но и боюсь, то зараза распространится. Помогите!!!
Lechuy
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Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение Arma » 16 фев 2019, 15:33

Не обязательно покупать, можно и самому вырастить экзотические растения, к примеру Ананас. Это один из самых необычных и популярных экзотических фруктов. Его возможно вырастить даже в квартире! Как дома вырастить ананас из верхушки написано вот тут http://indasad.ru/bromelievye/3956-kak- ... verkhushki
Arma
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Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение Unessa » 17 июн 2019, 17:32

Интернет магазины вещь несомненно удобная, не слишком дорогая, но и прислать оттуда могут всё, что угодно, любую некондицию. И зачастую ни одна гарантийка принимать не хочет. Нормальные вещи предпочтительнее в европейских магазинах покупать, предварительно посмотреть, ручками пощупать. Даже если там и Китай продаётся, то качественный https://www.eueasy.ru/nezavisimie/grecija
Unessa
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 июн 2018, 14:19
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение Amigos » 22 авг 2021, 08:05

Ну я домашние цветы не очень люблю. А вот уличные разные очень даже . Ищу вот, где купить розы интересные.
Amigos
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение Lerafina » 22 авг 2021, 08:07

И я не люблю домашние цветы. Вот в этом году решилась и все-таки купила и посадила в саду спрей розу лидия https://vesna-osen.ru/catalog/plants/ro ... sazhenets/ . Очень красивая она и интересная . Да и вообще в этом интернет-магазине хороший выбор саженцев для сада.
Lerafina
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение Nata001 » 29 сен 2021, 09:01

По-моему орхидеи - очень красивые комнатные растения :A)
Nata001
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 сен 2021, 08:59
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение Natashavytrum » 13 окт 2021, 11:25

Также советую купить ежевику в Украине от питомника Клиома Сервис https://klioma.com.ua/sagentsi-egeviki/.Секрет полезности ежевики заключается в наличие большого содержания железа и калия в ней. Она способна помочь организму человека преодолеть множество разных заболеваний, в основном сердечно-сосудистой системы.
Natashavytrum
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Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
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