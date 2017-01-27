Lechuy » 13 фев 2019, 19:18

Недавно приобрела голубую ванду. Дома обнаружила, что на ней ползают какие-то маленькие крохотные блестящие паразиты, видимо паутинные клещи. Обработала инсектицидом. Но это полбеды: на стебле близко к пазухе листа обнаружилось черное пятно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что оно обширное. Это черная гниль? На всякий случай удалили пораженный лист. Но под ним тоже аналогичная картина. Обработала марганцовкой. Что делать дальше? Растение цветет, боюсь загубить, но и боюсь, то зараза распространится. Помогите!!!