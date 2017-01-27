Комнатные и другие экзотические растения.
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Комнатные и другие экзотические растения.
Очень люблю растения комнатные, разные по размеру и сортам,яркие и красивые.Где в интернете можно посмотреть и купить?
- raisa
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 янв 2017, 12:24
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.
Можно посмотреть здесь http://www.exotic-world.ru/service/ozelenenie-kvartir-i-ofisov.html большой выбор и ассортимент. Цветочная компания "Мир Экзотики" - продажа комнатных растений, доставка горшечных растений и комнатных цветов.Можно сделать любой заказ по телефону,доставка быстрая.
- ilmira53
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.
Если вы живете не в квартире, а в частном доме, то вам наверняка хотелось бы создать в своем участке какую-то цветочную горку, о которой много информации можно найти на remoo.ru. Сам живу в частном доме и хотелось бы ее сделать, но никак не могу выделить время для этой процедуры, кстати не очень легкой.
- deggion
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.
Недавно приобрела голубую ванду. Дома обнаружила, что на ней ползают какие-то маленькие крохотные блестящие паразиты, видимо паутинные клещи. Обработала инсектицидом. Но это полбеды: на стебле близко к пазухе листа обнаружилось черное пятно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что оно обширное. Это черная гниль? На всякий случай удалили пораженный лист. Но под ним тоже аналогичная картина. Обработала марганцовкой. Что делать дальше? Растение цветет, боюсь загубить, но и боюсь, то зараза распространится. Помогите!!!
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.
Не обязательно покупать, можно и самому вырастить экзотические растения, к примеру Ананас. Это один из самых необычных и популярных экзотических фруктов. Его возможно вырастить даже в квартире! Как дома вырастить ананас из верхушки написано вот тут http://indasad.ru/bromelievye/3956-kak- ... verkhushki
- Arma
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.
Интернет магазины вещь несомненно удобная, не слишком дорогая, но и прислать оттуда могут всё, что угодно, любую некондицию. И зачастую ни одна гарантийка принимать не хочет. Нормальные вещи предпочтительнее в европейских магазинах покупать, предварительно посмотреть, ручками пощупать. Даже если там и Китай продаётся, то качественный https://www.eueasy.ru/nezavisimie/grecija
- Unessa
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 июн 2018, 14:19
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.
Ну я домашние цветы не очень люблю. А вот уличные разные очень даже . Ищу вот, где купить розы интересные.
- Amigos
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.
И я не люблю домашние цветы. Вот в этом году решилась и все-таки купила и посадила в саду спрей розу лидия https://vesna-osen.ru/catalog/plants/ro ... sazhenets/ . Очень красивая она и интересная . Да и вообще в этом интернет-магазине хороший выбор саженцев для сада.
- Lerafina
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.
По-моему орхидеи - очень красивые комнатные растения
- Nata001
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 29 сен 2021, 08:59
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.
Также советую купить ежевику в Украине от питомника Клиома Сервис https://klioma.com.ua/sagentsi-egeviki/.Секрет полезности ежевики заключается в наличие большого содержания железа и калия в ней. Она способна помочь организму человека преодолеть множество разных заболеваний, в основном сердечно-сосудистой системы.
- Natashavytrum
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
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