Lechuy » 17 фев 2019, 06:43

Красивые цветы вызывают у меня ощущение домашнего уюта и спокойствия. С утра пораньше выйдешь на крылечко, глотнёшь вкусного свежего воздуха, взглянешь на цветущую клумбу и так хорошо на душе становится!

Казалось бы, выбрать цветы для клумбы так просто! Красочные пакетики с семенами вот они – в ближайшем магазине. Но многие дачники, очарованные красивыми картинками, не придают значения особенностям выращивания и срокам цветения. В итоге получают не совсем то, что планировали.