Многолетние цветы!
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Многолетние цветы!
Если вы желаете ознакомиться с каталогом многолетних цветов, рекомендую посетить статью на портале remoo.ru , который предоставляет очень ценную информацию касательно подбора цветов для участка.
- nazar123
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: Многолетние цветы!
Красивые цветы вызывают у меня ощущение домашнего уюта и спокойствия. С утра пораньше выйдешь на крылечко, глотнёшь вкусного свежего воздуха, взглянешь на цветущую клумбу и так хорошо на душе становится!
Казалось бы, выбрать цветы для клумбы так просто! Красочные пакетики с семенами вот они – в ближайшем магазине. Но многие дачники, очарованные красивыми картинками, не придают значения особенностям выращивания и срокам цветения. В итоге получают не совсем то, что планировали.
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Многолетние цветы!
Красочная и пестрая лужайка, на которой растут разнообразные декоративные растения и цветы, стала заменой традиционному зеленому газону на моем приусадебном участке. А все благодаря низкорослым многолетним цветам, устойчивым к вытаптыванию http://indasad.ru/landshaftnyj-dizajn/3 ... aptyvaniyu
- Arma
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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Re: Многолетние цветы!
Мне гортензии очень нравятся. Растет у кого-то? Какие сорта сажали?
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Grebneva
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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