Многолетние цветы!

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Многолетние цветы!

Новое сообщение nazar123 » 04 дек 2018, 16:23

Если вы желаете ознакомиться с каталогом многолетних цветов, рекомендую посетить статью на портале remoo.ru , который предоставляет очень ценную информацию касательно подбора цветов для участка.


nazar123
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Сообщения: 57
Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: Многолетние цветы!

Новое сообщение Lechuy » 17 фев 2019, 06:43

Красивые цветы вызывают у меня ощущение домашнего уюта и спокойствия. С утра пораньше выйдешь на крылечко, глотнёшь вкусного свежего воздуха, взглянешь на цветущую клумбу и так хорошо на душе становится!

Казалось бы, выбрать цветы для клумбы так просто! Красочные пакетики с семенами вот они – в ближайшем магазине. Но многие дачники, очарованные красивыми картинками, не придают значения особенностям выращивания и срокам цветения. В итоге получают не совсем то, что планировали.

Lechuy
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Сообщения: 24
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Re: Многолетние цветы!

Новое сообщение Arma » 18 фев 2019, 09:22

Красочная и пестрая лужайка, на которой растут разнообразные декоративные растения и цветы, стала заменой традиционному зеленому газону на моем приусадебном участке. А все благодаря низкорослым многолетним цветам, устойчивым к вытаптыванию http://indasad.ru/landshaftnyj-dizajn/3 ... aptyvaniyu
Arma
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Re: Многолетние цветы!

Новое сообщение Grebneva » 22 ноя 2021, 20:35

Мне гортензии очень нравятся. Растет у кого-то? Какие сорта сажали?
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Grebneva
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