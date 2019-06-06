Семена
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Семена
Привет, увлекаюсь садоводством, только в последнее время семена не всходят, в чем проблема не понимаю
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Семена
Скорее всего семена, которые вы купили просрочены или просто не качественные
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Семена
Добрый день, если вы хотите приобрести качественные семена, то вам нужно обратить внимание на сервис https://green-estate.com.ua ,тут есть большое количество отличных вариантов. Мне все нравится.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Семена
К сожалению сложно сказать может грунт не тот, может вы нарушаете правила посадки, а может быть, что наиболее вероятно, спешите и допустим если нужно сажать в мае вы сажаете в середине апреля скажем, если так то лучше парники ставьте и теплицы, я в основном парникам доверяю тут дуги для них покупаю http://klever-c.ru/products/dugi/ у меня уже 6 больших парников, в них все растет на много лучше чем под открытым небом, при необходимости поливки растений так же есть свои преимущества
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Семена
нужно делать предпосевную обработку семян, а также вносить удобрения в почву
- Valeriy12
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Re: Семена
Могу порекомендовать вам заглянуть на портал для огородников и садоводов moefermerstvo.ru, где найдете технологию выращивания многих овощных культур и не только. Мне описание сортов и советы опытных экспертов помогли собрать на даче в прошлом году отличный урожай.
- Komar
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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Re: Семена
А я себе с почтовой доставкой заказывал семена конопли сорта Big Bud Feminised на сайте rasta-seeds.com.ua хороший выбор. Сорт отличается высокой всхожестью, без особых усилий у меня вырос массивный полутораметровый декоративный куст с ярко-салатовыми листьями и приятным ароматом при цветении. Рекомендую ознакомиться с их прайсом на сайте подробнее.
- Shreder
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 дек 2020, 12:13
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Re: Семена
Да, знакомо. Недавно заказывал тут наложенным платежом семена Auto Opium, взял 10 семок, взошли все, классный сорт конопли во всех отношениях, очень хорош...
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Partizan
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 07 апр 2020, 17:23
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Re: Семена
Мне тоже было сложно найти качественные семена, так как покупала я их в медицинских целях, нашла здесь https://coffeeshop.ua/seed-shop/medicinskie-sorta/ Качество и доставка на высоте.
- Jenifer
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 май 2021, 11:09
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Re: Семена
Нечего сложного в этом нет, зайдите в поисковик и найдите магазин семян Alisun. Большой выбор и скидки вас приятно удивят
- Богдан3212
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 июл 2022, 11:45
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Сообщений: 10 • Страница 1 из 1
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