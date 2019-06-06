Семена

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Семена

Новое сообщение ymka » 06 июн 2019, 17:43

Привет, увлекаюсь садоводством, только в последнее время семена не всходят, в чем проблема не понимаю


ymka
Писатель
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
Вернуться к началу

Re: Семена

Новое сообщение vivary » 06 июн 2019, 17:44

Скорее всего семена, которые вы купили просрочены или просто не качественные
vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
Вернуться к началу

Re: Семена

Новое сообщение Вармолей » 06 июн 2019, 17:46

Добрый день, если вы хотите приобрести качественные семена, то вам нужно обратить внимание на сервис https://green-estate.com.ua ,тут есть большое количество отличных вариантов. Мне все нравится.
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
Вернуться к началу

Re: Семена

Новое сообщение Prokl » 21 июл 2019, 20:49

К сожалению сложно сказать может грунт не тот, может вы нарушаете правила посадки, а может быть, что наиболее вероятно, спешите и допустим если нужно сажать в мае вы сажаете в середине апреля скажем, если так то лучше парники ставьте и теплицы, я в основном парникам доверяю тут дуги для них покупаю http://klever-c.ru/products/dugi/ у меня уже 6 больших парников, в них все растет на много лучше чем под открытым небом, при необходимости поливки растений так же есть свои преимущества
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
Вернуться к началу

Re: Семена

Новое сообщение Valeriy12 » 08 май 2020, 13:48

нужно делать предпосевную обработку семян, а также вносить удобрения в почву
Valeriy12
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
Вернуться к началу

Re: Семена

Новое сообщение Komar » 08 май 2020, 19:21

Могу порекомендовать вам заглянуть на портал для огородников и садоводов moefermerstvo.ru, где найдете технологию выращивания многих овощных культур и не только. Мне описание сортов и советы опытных экспертов помогли собрать на даче в прошлом году отличный урожай.
Komar
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
Вернуться к началу

Re: Семена

Новое сообщение Shreder » 12 дек 2020, 12:20

А я себе с почтовой доставкой заказывал семена конопли сорта Big Bud Feminised на сайте rasta-seeds.com.ua хороший выбор. Сорт отличается высокой всхожестью, без особых усилий у меня вырос массивный полутораметровый декоративный куст с ярко-салатовыми листьями и приятным ароматом при цветении. Рекомендую ознакомиться с их прайсом на сайте подробнее.
Shreder
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 дек 2020, 12:13
Вернуться к началу

Re: Семена

Новое сообщение Partizan » 08 мар 2021, 05:34

Да, знакомо. Недавно заказывал тут наложенным платежом семена Auto Opium, взял 10 семок, взошли все, классный сорт конопли во всех отношениях, очень хорош...
Аватара пользователя
Partizan
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 апр 2020, 17:23
Вернуться к началу

Re: Семена

Новое сообщение Jenifer » 06 май 2021, 11:19

Мне тоже было сложно найти качественные семена, так как покупала я их в медицинских целях, нашла здесь https://coffeeshop.ua/seed-shop/medicinskie-sorta/ Качество и доставка на высоте.
Jenifer
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 май 2021, 11:09
Вернуться к началу

Re: Семена

Новое сообщение Богдан3212 » 07 июл 2022, 11:51

Нечего сложного в этом нет, зайдите в поисковик и найдите магазин семян Alisun. Большой выбор и скидки вас приятно удивят
Богдан3212
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 июл 2022, 11:45
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Флора и фауна

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group