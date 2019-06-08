Семена
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Семена
Нужно купить семена цветов оптом, кто может посоветовать интернет-магазин по продаже семян?
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Семена
Зачем тебе это? на продажу или как? Если на продажу могу посоветовать в лс
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Семена
Я делаю цветы дома. Кстати, хорошее хобби Конечно, я не знаю, зачем вам семена в цвете, но я лично покупаю их здесь https://semena.kr.ua. Цены полны меня. Я не знаю, получат ли они тебя, ну, ты можешь пойти и посмотреть. Одно могу сказать, что у них всегда есть все в наличии и очень быстрая доставка.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Семена
Хороший бизнес выгодный думаю
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Семена
Перед тем как выбирать семена цветов почитайте о цветах и их выращивании на http://gardennews.ru/category/cvety/ это вам будет полезно потому как можете ошибиться при покупке и это повлечет дальнейшие нестыковки в вашем цветоводстве
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Семена
беру те, которые нравятся
- Karolina
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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Re: Семена
Вармолей писал(а):Нужно купить семена цветов оптом, кто может посоветовать интернет-магазин по продаже семян?
Мне уже не впервой покупать семена овощей в сети, сейчас беру их только в магазине Беккер https://abekker.ru/catalog/semena-ovoschey-set. Там ассортимент хороший, и саженцы любые есть-у меня мама много чего брал-и розы кустовые, и землянику.
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Viksa
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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Re: Семена
Karolina писал(а):беру те, которые нравятся
А тюльпаны вам нравятся?
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Grebneva
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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Re: Семена
Хороший ассортимент в интернет магазине "Агромаркет 24" https://agro-market24.ru/catalog/cat/bakhromchatye/ Тюльпаны бахромчатые, розы, пионы, георгины... и много других цветов я у них заказывала. Выбор там огромный, и уже могу сказать с уверенностью, что качество посадочного материала на высоте.
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Grebneva
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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Re: Семена
КАТАЛОГ СЕМЯН ✔️ КУПИТЬ СЕМЕНА В Украине От 3 Грн ✔️Самые низкие цены ✔️ Качественные семена – основа хорошего урожая. ✔️Посевной материал во многом определяет всхожесть, а также особенности плодов. Правильно выбранный сорт позволяет получить необходимые вкусовые качества продукта, в отдельных случаях – гарантировать защиту от вредителей (в случае с гибридными или предварительно обработанными семенами).
- Роман Наумов
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 сен 2022, 09:57
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Сообщений: 10 • Страница 1 из 1
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