Семена

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Семена

Новое сообщение Вармолей » 08 июн 2019, 23:05

Нужно купить семена цветов оптом, кто может посоветовать интернет-магазин по продаже семян?


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Семена

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 23:06

Зачем тебе это? на продажу или как? Если на продажу могу посоветовать в лс
ymka
Писатель
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Семена

Новое сообщение vivary » 11 июн 2019, 18:50

Я делаю цветы дома. Кстати, хорошее хобби Конечно, я не знаю, зачем вам семена в цвете, но я лично покупаю их здесь https://semena.kr.ua. Цены полны меня. Я не знаю, получат ли они тебя, ну, ты можешь пойти и посмотреть. Одно могу сказать, что у них всегда есть все в наличии и очень быстрая доставка.
vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Семена

Новое сообщение LVS » 22 июн 2019, 23:37

Хороший бизнес выгодный думаю
LVS
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Сообщения: 109
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Семена

Новое сообщение Prokl » 23 июн 2019, 00:45

Перед тем как выбирать семена цветов почитайте о цветах и их выращивании на http://gardennews.ru/category/cvety/ это вам будет полезно потому как можете ошибиться при покупке и это повлечет дальнейшие нестыковки в вашем цветоводстве
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Семена

Новое сообщение Karolina » 21 янв 2021, 12:46

беру те, которые нравятся
Karolina
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Сообщения: 25
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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Re: Семена

Новое сообщение Viksa » 23 янв 2021, 17:06

Вармолей писал(а):Нужно купить семена цветов оптом, кто может посоветовать интернет-магазин по продаже семян?

Мне уже не впервой покупать семена овощей в сети, сейчас беру их только в магазине Беккер https://abekker.ru/catalog/semena-ovoschey-set. Там ассортимент хороший, и саженцы любые есть-у меня мама много чего брал-и розы кустовые, и землянику.

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Сообщения: 21
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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Re: Семена

Новое сообщение Grebneva » 18 июн 2021, 20:42

Karolina писал(а):беру те, которые нравятся

А тюльпаны вам нравятся?

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Re: Семена

Новое сообщение Grebneva » 18 июн 2021, 20:45

Хороший ассортимент в интернет магазине "Агромаркет 24" https://agro-market24.ru/catalog/cat/bakhromchatye/ Тюльпаны бахромчатые, розы, пионы, георгины... и много других цветов я у них заказывала. Выбор там огромный, и уже могу сказать с уверенностью, что качество посадочного материала на высоте.

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Сообщения: 20
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Re: Семена

Новое сообщение Роман Наумов » 01 сен 2022, 10:04

КАТАЛОГ СЕМЯН ✔️ КУПИТЬ СЕМЕНА В Украине От 3 Грн ✔️Самые низкие цены ✔️ Качественные семена – основа хорошего урожая. ✔️Посевной материал во многом определяет всхожесть, а также особенности плодов. Правильно выбранный сорт позволяет получить необходимые вкусовые качества продукта, в отдельных случаях – гарантировать защиту от вредителей (в случае с гибридными или предварительно обработанными семенами).
Роман Наумов
 
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