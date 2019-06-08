Viksa » 23 янв 2021, 17:06

Вармолей писал(а): Нужно купить семена цветов оптом, кто может посоветовать интернет-магазин по продаже семян?

Мне уже не впервой покупать семена овощей в сети, сейчас беру их только в магазине Беккер https://abekker.ru/catalog/semena-ovoschey-set. Там ассортимент хороший, и саженцы любые есть-у меня мама много чего брал-и розы кустовые, и землянику.