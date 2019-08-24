Зоотовары и корма для животных
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Зоотовары и корма для животных
Мне нужен хороший магазин зоотоваров и кормов для животных.
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Зоотовары и корма для животных
мы с семьей приобретаем в специализированном зоомагазине.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Зоотовары и корма для животных
Зоомагазины,где Вы можете купить различные корма и товары для кошек и собак.Интернет-магазин зоотоваров Трезор.У них есть в наличии товары для домашних животных в розницу, корма и консервы для собак, для кошек,миски.ошейники,акссесуары и витамины для питомцев.Рекомендую к ним обратиться http://zverinus.ru
- olya.bazhenova.77@list.ru
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: Зоотовары и корма для животных
МирКорма, этот магазин многие знают и я в том числе, на форуме когда-то еще давно мне подсказали там покупать корма для экономии, я с тех пор и беру своим питомцам корм только в этом магазинчике https://www.mirkorma.ru/
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Prokl
- Знаток
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- Сообщения: 256
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Зоотовары и корма для животных
Если вы желаете своему пушистому шкоднику здоровой и долгой жизни, обратите внимание на натуральный Пронатюр корм для кошек, который сейчас можно приобрести прямо с доставкой до дверей вашей квартиры. Достаточно оплатить товар и указать адрес.
- Weelka
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Re: Зоотовары и корма для животных
Требования к качеству выставляются не только к самим кормам, но и оборудованию, что используется для кормления животных. Мы все, что нужно для собственных нужд смогли по доступной цене заказать в Укрферме. Давно с ними работаем, поэтому в очередной раз, когда понадобилось обновить комплектующие, провели закупки у них - вот такие кормушки для поросят украина https://ukrferma.com.ua/ru/godivnitsi-dlya-porosyat/ обошлись нам в среднем по цене 350 гривен за единицу. Очень хорошие и безопасные.
- AlimovaVera
- Писатель
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- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Re: Зоотовары и корма для животных
Интернет- магазин зоотоваров https://sherstianyi.com/ru/ предлагает большой ассортимент
кормов и других товаров, необходимых для гигиены и ухода за питомцами от ведущих
производителей, который удовлетворит все ваши запросы. Сделать правильный выбор
интересующего вас товара, который будет полезен именно вашему питомцу, вам помогут
компетентные консультанты. Доставка товара осуществляется по всей Украине всегда
вовремя, без задержек. Еще приятно то, что в этом зоомагазине действуют постоянно
скидки, бонусы, акции и распродажи.
- AnnaVY
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 сен 2023, 06:44
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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