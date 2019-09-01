Viksa » 22 янв 2021, 16:17

FlaxPlayer писал(а): У мамы день рождение, хочу сделать сюрприз из другого города заказать букет, где вы знаете?

Мне перед Новым годом пришлось заказывать доставку букета по Екатеринбуругу для подруги, и делали мне его можно сказать на заказ-по моей картинке. Конечно, такой индивидуальный подход как у Flowwow стоит еще подыскать, но меня удовлетворили полностью. К тому же, и букет этот стоял очень долго не теряя привлекательного внешнего вида.