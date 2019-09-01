Цветы с доставкой в Екб?
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Цветы с доставкой в Екб?
У мамы день рождение, хочу сделать сюрприз из другого города заказать букет, где вы знаете?
- FlaxPlayer
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 08:16
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Re: Цветы с доставкой в Екб?
Скажу ты сделаешь сюрприз когда к ней приедешь и обрадуешь своим присутствием..)
- ZMOT
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 20:33
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Re: Цветы с доставкой в Екб?
У моей сестры ровно неделю назад было день рождение и я решил преподнести ей хороший подарок в качестве цветов. Я осуществил заказ цветов в екатеринбурге с доставкой бесплатно через этот сайт. Широкий выбор, выгодные цены. Флористы очень круто собирают букеты, такие красивые!! И цветы хорошо стоят, по долгу!
Последний раз редактировалось dag051 04 сен 2019, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
- dag051
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 июл 2019, 22:22
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Re: Цветы с доставкой в Екб?
В Белой Лилии можете заказывать цветы https://belayaliliya.ru мне нравится что у них флористы профессиональные делают композиции и букеты, а не просто так, у них цветы всегда свежие это огромный плюс к адекватной стоимости букетов,я только там заказываю цветочки
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Prokl
- Знаток
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- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Цветы с доставкой в Екб?
Цены высоковаты как по мне.
- Vladimir2314
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 ноя 2019, 22:54
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Re: Цветы с доставкой в Екб?
Я вот на прошлой недели поздравлял свою тёщу с днём рождения, и заказывал ей букет хризантем с доставкой в Алматы тут . Так вот они смогли собрать такой красивый букет цветов что с ума сойти.
- Vladimir2314
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 ноя 2019, 22:54
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Re: Цветы с доставкой в Екб?
Записал себе контакты
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Балашов
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 ноя 2019, 16:00
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Re: Цветы с доставкой в Екб?
У нас в Астане тоже появилась такая услуга наконец-то, на сайте https://imperiacvetov.kz/ можно запросто заказать красиво оформленные цветы к любому поводу, у них огромный каталог с множеством вариантов. Мне в особенности нравятся цветы в коробках.
- Weelka
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Re: Цветы с доставкой в Екб?
таких служб развелось очень много
- Karolina
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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Re: Цветы с доставкой в Екб?
FlaxPlayer писал(а):У мамы день рождение, хочу сделать сюрприз из другого города заказать букет, где вы знаете?
Мне перед Новым годом пришлось заказывать доставку букета по Екатеринбуругу для подруги, и делали мне его можно сказать на заказ-по моей картинке. Конечно, такой индивидуальный подход как у Flowwow стоит еще подыскать, но меня удовлетворили полностью. К тому же, и букет этот стоял очень долго не теряя привлекательного внешнего вида.
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Viksa
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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Сообщений: 11 • Страница 1 из 2 • 1, 2
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