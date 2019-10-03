Karolina » 11 ноя 2020, 21:24

OlgaDar писал(а): Нужно знать какие девушке цветы нравятся.

И это верно, просто есть девушки которые принципиально не любят конкретные виды цветов, та некоторые просто банальные розы терпеть не могут, сколько бы их там не было. Я как-то заказывала сестре на День ее рождения с доставкой по Нижнему Новгороду шикарный букет отсюда с дизайнерской упаковкой. Букет был свежайший еще после торжества долго у нее стоял.