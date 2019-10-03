Посоветуйте цветы для девушки!

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Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение lynaaa » 03 окт 2019, 08:43

Познакомился недавно с девушкой, хочу ее удивить и прислать ей домой красивый букет цветов. Но вот с выбором цветов не могу определиться... Какие посоветуете взять?


lynaaa
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Сообщения: 26
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение GHazan » 03 окт 2019, 10:58

Смотря сколько денег готов потратить. Я бы советовал взять букетик тюльпанов или фиалок, если нужно подешевле. А если готовы потратиться, то тут можно взять розы или хризантемы.
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GHazan
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Сообщения: 26
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение TukTuk » 03 окт 2019, 13:15

Насчет хризантем согласен, красивые цветы и многим девушкам нравятся. Но еще можно букет лилий взять, тоже должен понравиться вашей девушке. Ну тут сами решайте. Вот тут https://www.flowerty.ru можете заказать какие угодно цветы, и с доставкой.
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TukTuk
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Сообщения: 26
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение kozlovvalera » 29 окт 2019, 02:10

Так тут зависит от того, какие бы вы хотели!
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение Станислав Саргаев » 29 окт 2019, 02:12

Нужно знать какие девушке цветы нравятся. Но если не хотите прогадать, розы берите. Сам так делал, искал где можно заказать букет с доставкой и в итоге выбрал букет красивый из роз. Девушка очень даже хорошо оценила. Была рада! Так что дерзайте и вы. Думаю ей очень понравится, тем более когда цветы свежие и пахнут.
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Сообщения: 13
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение ivvi » 13 фев 2020, 17:29

Вот здесь вы можете взять букет цветов https://spb.cvetov.ru/ я часто у них заказываю и каждый раз радуют свежими цветами. Хороший сервис, всегда можно положиться на то, что привезут вовремя!
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Сообщения: 30
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение Weelka » 15 фев 2020, 03:07

Можно пионы купить, они недорогие, но тем не менее очень красивые цветы, которые не стыдно дарить даже самой красивой женщине. Ну и в конце концов эти цветы единственные из дешевого сегмента, которые действительно нравятся женщинам.
Weelka
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Re: ПосНужно знать какие девушке цветы нравятся.оветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение OlgaDar » 14 июн 2020, 16:06

Нужно знать какие девушке цветы нравятся.
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Re: ПосНужно знать какие девушке цветы нравятся.оветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение Karolina » 11 ноя 2020, 21:24

OlgaDar писал(а):Нужно знать какие девушке цветы нравятся.

И это верно, просто есть девушки которые принципиально не любят конкретные виды цветов, та некоторые просто банальные розы терпеть не могут, сколько бы их там не было. Я как-то заказывала сестре на День ее рождения с доставкой по Нижнему Новгороду шикарный букет отсюда с дизайнерской упаковкой. Букет был свежайший еще после торжества долго у нее стоял.

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Karolina
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Сообщения: 25
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение ira19840 » 13 дек 2020, 14:32

Возьмите сборный букет, главное, чтобы красиво оформили.
ira19840
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