Посоветуйте цветы для девушки!
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Посоветуйте цветы для девушки!
Познакомился недавно с девушкой, хочу ее удивить и прислать ей домой красивый букет цветов. Но вот с выбором цветов не могу определиться... Какие посоветуете взять?
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!
Смотря сколько денег готов потратить. Я бы советовал взять букетик тюльпанов или фиалок, если нужно подешевле. А если готовы потратиться, то тут можно взять розы или хризантемы.
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GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!
Насчет хризантем согласен, красивые цветы и многим девушкам нравятся. Но еще можно букет лилий взять, тоже должен понравиться вашей девушке. Ну тут сами решайте. Вот тут https://www.flowerty.ru можете заказать какие угодно цветы, и с доставкой.
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TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!
Так тут зависит от того, какие бы вы хотели!
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!
Нужно знать какие девушке цветы нравятся. Но если не хотите прогадать, розы берите. Сам так делал, искал где можно заказать букет с доставкой и в итоге выбрал букет красивый из роз. Девушка очень даже хорошо оценила. Была рада! Так что дерзайте и вы. Думаю ей очень понравится, тем более когда цветы свежие и пахнут.
- Станислав Саргаев
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!
Вот здесь вы можете взять букет цветов https://spb.cvetov.ru/ я часто у них заказываю и каждый раз радуют свежими цветами. Хороший сервис, всегда можно положиться на то, что привезут вовремя!
- ivvi
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!
Можно пионы купить, они недорогие, но тем не менее очень красивые цветы, которые не стыдно дарить даже самой красивой женщине. Ну и в конце концов эти цветы единственные из дешевого сегмента, которые действительно нравятся женщинам.
- Weelka
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Re: ПосНужно знать какие девушке цветы нравятся.оветуйте цветы для девушки!
Нужно знать какие девушке цветы нравятся.
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OlgaDar
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: ПосНужно знать какие девушке цветы нравятся.оветуйте цветы для девушки!
OlgaDar писал(а):Нужно знать какие девушке цветы нравятся.
И это верно, просто есть девушки которые принципиально не любят конкретные виды цветов, та некоторые просто банальные розы терпеть не могут, сколько бы их там не было. Я как-то заказывала сестре на День ее рождения с доставкой по Нижнему Новгороду шикарный букет отсюда с дизайнерской упаковкой. Букет был свежайший еще после торжества долго у нее стоял.
- Karolina
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!
Возьмите сборный букет, главное, чтобы красиво оформили.
- ira19840
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 мар 2020, 11:52
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Сообщений: 12 • Страница 1 из 2 • 1, 2
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