Irishka » 26 апр 2020, 18:04

Solonin писал(а): Скоро дачный сезон, а я не определился, чем засеять огород. Что сажаете???

Мы сажаем всего по немного, в магазине "Агромаркет 24" заказываем семена овощей и плодовые саженцы почтой https://agro-market24.ru/catalog/cat/plodovye/ Купить у них можно какой только душа желает посевной и посадочный материал, его качество на высоте, мы ни разу не были разочарованы.