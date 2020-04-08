Дача

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Дача

Новое сообщение Solonin » 08 апр 2020, 15:56

Скоро дачный сезон, а я не определился, чем засеять огород. Что сажаете???


Solonin
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Дача

Новое сообщение Vanya_vanya » 09 апр 2020, 15:59

Обязательно посмотрите когда посадить лук, а так же картофель и огурцы. Подробную информацию смотрите на сайте и тогда уже делайте выводы. Любые овощи полезны, особенно если вырастил их сам на своем огороде. Я еще в теплице томаты выращиваю, очень рекомендую!
Vanya_vanya
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Сообщения: 49
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Дача

Новое сообщение Irishka » 26 апр 2020, 18:04

Solonin писал(а):Скоро дачный сезон, а я не определился, чем засеять огород. Что сажаете???

Мы сажаем всего по немного, в магазине "Агромаркет 24" заказываем семена овощей и плодовые саженцы почтой https://agro-market24.ru/catalog/cat/plodovye/ Купить у них можно какой только душа желает посевной и посадочный материал, его качество на высоте, мы ни разу не были разочарованы.

Irishka
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 апр 2020, 17:58
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Re: Дача

Новое сообщение servol » 07 дек 2021, 21:57

у меня на огороде нет никаких овощей . Пару яблонь и смородина. В следующем году еще думаю досадить груш. Но пока не знаю какой сорт выбрать
servol
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Сообщения: 17
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Re: Дача

Новое сообщение yulya14 » 07 дек 2021, 22:00

Мы когда-то выращивали груши на продажу. Сразу могу вам сказать что не посоветую сорт Пасс-Красан - слишком он прихотливый, хотя груши очень вкусные и дерево достаточно компактное. Из фаворитов могу отметить сорт Дюшес и Бере Жиффар. Это достаточно высокие сорта с обильным урожаем и они хорошо переносят морозы. Вот почитайте про груши , да и вообще про плодовые деревья на plodenec.ru
yulya14
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Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:29
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