Саженцы
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Саженцы
Здравствуйте. Никак не получается выбор остановить на каком-то одном сайте в интернете, чтобы можно было выбрать и купить саженцы голубики. Вроде и вариантов много, но вот на каком из них остановиться? Друг посоветовал почитать отзывы и только потом покупки совершать, я именно так и сделала, заглянула сюда agronomov.ru голубика нельсон была найдена в наличии и сразу решила отправить саженцы в корзину. Расскажите, услугами, какой компании в Москве, вам приходилось уже пользоваться, чтобы покупки совершать саженцев с доставкой по адресу домашнего проживания? И почему сделали такой выбор?
-
Неваляшка
- Писатель
-
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Laluna
Я выбор сделала в пользу одной компании, и она предлагает самые низкие цены по столице. Вот здесь agronomov.ru есть возможность ознакомиться с условиями оплаты и доставки саженцев, а потом только – оставить заявку на рассмотрение менеджеру. В итоге, я осталась довольна, потому что в каталоге почти все позиции со скидками представлены и можно не просто выбрать и купить их, но ещё и сэкономить свои денежные средства. Мне нравится открывать для себя каждый раз что-то интересное и новое, в том числе и с разными торговыми площадками сотрудничать.
-
Laluna
- Писатель
-
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Re: Саженцы
Здравствуйте. Никак не получается выбор остановить на каком-то одном сайте в интернете, чтобы можно было выбрать и купить саженцы голубики.
Загляните в интернет магазин "Агромаркет 24", я там покупала голубику и саженцы земляники https://agro-market24.ru/catalog/cat/rassada_klubniki/ На сайте сортов самых разных очень много, полистайте каталог. Вы будете приятно удивлены не только выбором, но и ценами.
-
Grebneva
- Читатель
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
-
Re: Саженцы
По мне так саженцы нужно покупать где-то на рынке, там выбор всегда есть, да и пользы для обеих сторон больше.
-
Kventin Avagaro
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:46
Re: Саженцы
Ну не уверена, хотела купить розу, продали шиповник
- Amigos
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
-
Re: Саженцы
Всім привіт, раджу саджанці лохини на посадку, підібрати сорт варто дуже прискіпливо для прикладу можна подивитися ось тут https://klioma.com.ua/ua/yagodni/sagentsi-golubiku/ на сажанці.Плодоносить щороку, з одного куща можна зібрати понад 6 кг ягід. Ягоди досить дрібні, але солодкі і ароматні.Тож раджу спробувати на посадку.
- Natashavytrum
- Писатель
-
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
-
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5