Где покупать корм

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Где покупать корм

Новое сообщение Alekol » 29 июл 2021, 18:21

Я советую покупать корм здесь: petslike.net. Таким образом вы получите доступ к большому виду разнообразного питания для собак. Я лично все зоотовары покупаю только здесь. По моему скромному мнению, здесь лучшее соотношение цены и качества.


Alekol
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 авг 2020, 17:37
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Re: Где покупать корм

Новое сообщение georgen » 11 окт 2021, 11:49

Я заказываю в последнее время здесь - https://www.petxp.ru , очень качественно, доставляют вовремя, питомцы в восторге, всем рекомендую.
georgen
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 13:44
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