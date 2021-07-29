Где покупать корм
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Где покупать корм
Я советую покупать корм здесь: petslike.net. Таким образом вы получите доступ к большому виду разнообразного питания для собак. Я лично все зоотовары покупаю только здесь. По моему скромному мнению, здесь лучшее соотношение цены и качества.
- Alekol
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 авг 2020, 17:37
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Re: Где покупать корм
Я заказываю в последнее время здесь - https://www.petxp.ru , очень качественно, доставляют вовремя, питомцы в восторге, всем рекомендую.
- georgen
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 13:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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