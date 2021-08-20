Нужен эконом газон
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Нужен эконом газон
Нужен эконом газон, кто в курсе где можно заказать качественный?
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Нужен эконом газон
лучше покупать через интернет, так как там выбор есть хороший
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Нужен эконом газон
Доброго дня, я сам покупал не давно новый эконом газон для дачи в магазине https://gazonu.ru Мне посоветовали именно эту фирму потому что они надежные и с качественным продуктом. Я приобрел сразу несколько рулонов газона, и все с полной гарантией.
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Нужен эконом газон
Сейчас очень большой выбор различного газона.
- igrykrulit@mail.ru
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 30 сен 2021, 12:10
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Re: Нужен эконом газон
Я в этом году заказал искусственный газон и теперь думаю, почему раньше этого не делал https://www.optilawn.ru Выглядит такой газон, как настоящий и уход минимальный просто.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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