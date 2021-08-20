Нужен эконом газон

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужен эконом газон

Новое сообщение Osvald » 20 авг 2021, 13:34

Нужен эконом газон, кто в курсе где можно заказать качественный?


Osvald
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
Вернуться к началу

Re: Нужен эконом газон

Новое сообщение Naidjel » 20 авг 2021, 17:48

лучше покупать через интернет, так как там выбор есть хороший
Аватара пользователя
Naidjel
Читатель
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
Вернуться к началу

Re: Нужен эконом газон

Новое сообщение Axilless » 21 авг 2021, 08:57

Доброго дня, я сам покупал не давно новый эконом газон для дачи в магазине https://gazonu.ru Мне посоветовали именно эту фирму потому что они надежные и с качественным продуктом. Я приобрел сразу несколько рулонов газона, и все с полной гарантией.
Axilless
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
Вернуться к началу

Re: Нужен эконом газон

Новое сообщение igrykrulit@mail.ru » 17 ноя 2021, 14:01

Сейчас очень большой выбор различного газона.
igrykrulit@mail.ru
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 сен 2021, 12:10
Вернуться к началу

Re: Нужен эконом газон

Новое сообщение IvanovIvan » 17 ноя 2021, 14:09

Я в этом году заказал искусственный газон и теперь думаю, почему раньше этого не делал https://www.optilawn.ru Выглядит такой газон, как настоящий и уход минимальный просто.
Аватара пользователя
IvanovIvan
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Флора и фауна

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group