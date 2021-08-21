цветы

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цветы

Новое сообщение max113 » 21 авг 2021, 23:33

Скоро у сестры день рождения, нужна доставка цветов,чтобы большой красивый букет доставили,без опозданий, кого можете посоветовать в Питере?


max113
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Re: цветы

Новое сообщение Natashavytrum » 09 ноя 2021, 11:34

На порталі можна дізнатися як правильно вирощувати орхідеї.Виростити таку красу самотужки на перший погляд здається неможливим. Но з порадами в цій статті можна досягти хорошого резутьтату.
Natashavytrum
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